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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رغدة نجاتي: التوسع في التصنيع الدوائي يدعم القارة الإفريقية اقتصاديا

الدكتورة رغدة نجاتي،
الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مصر تواصل تحقيق النجاحات في القطاع الطبي ليس فقط على المستوى المحلي، ولكن أيضا على المستوى القاري بنقل الخدمات إلى القارة الإفريقية.

وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن مشاركة الرئيس السيسي اليوم في المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health ExCon" والذي يعقد تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة" بمركز المنارة للمؤتمرات بمشاركة 90 دولة إفريقية وأجنبية، يمثل خطوة هامة نحو مواجهة الأمراض والأوبئة داخل القارة الأفريقية.

وأوضحت رغدة نجاتي، أن التوسع في التصنيع الدوائي بالقارة الإفريقية انطلاقة هامة تحتاج لتضافر كافة الجهود بين جميع الدول من أجل تحقيق النجاح بما يساهم في دعم اقتصاد أفريقيا.

ووجهت عضو مجلس النواب، التحية للقيادة السياسية على توجيهها نحو إعلان قارة أفريقيا خالية من فيروس سي، قائلة: هذه المبادرة تأتي بعد نجاحها في مصر والتي نالت إشادة كافة دول العالم.

وقالت رغدة نجاتي: الاهتمام بملف التصنيع الدوائي في أفريقيا يمثل أهمية كبيرة في هذه المرحلة، بما يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، ومن ثم زيادة موارد القارة، والمساهمة في حل مشاكلها.
 

القارة الافريقية مجلس النواب التعليم الرئيس السيسي الاستيراد البحث العلمي

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