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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يؤكد دعم شرم الشيخ للمنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات

فودة مع وزير الاتصالات
فودة مع وزير الاتصالات

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على دعم وجاهزية مدينة شرم الشيخ للمنتدي العالمي لمنظمي الاتصالات "GSR" التابع للاتحاد الدولي للاتصالات الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعنوان  "التنظيم من أجل مستقبل رقمى مستدام"، وذلك بمشاركة واسعة تصل إلى أكثر من 100 دولة حول العالم.
جاء ذلك خلال لقاء  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، فور وصوله شرم الشيخ قادما من رحلة خارجية بجمهورية صربيا في إطار تنشيط السياحة وفتح أسواق جديدة واعدة.
وقدم المحافظ، تهنئته لوزير الاتصالات على نجاح فعاليات المؤتمر ، مؤكدا على استعداد مدينة شرم الشيخ بكافة أجهزتها لدعم فعاليات  المؤتمر.
الجدير بالذكر أن المنتدى يناقش عددا من الموضوعات التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، فضلا عن تبادل الآراء والخبرات بشأن القضايا والمستجدات التنظيمية الخاصة بقطاع الاتصالات العالمى ودراسة أفضل الممارسات التنظيمية المطبقة على المستوى الدولى.

وتتميز نسخة هذا العام من المنتدى بمشاركة واسعة هى الأكبر في حجم وعدد الحضور الذي تعدى 700 متخصص وصانع قرار من المهتمين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكثر من 100 دولة حول العالم.

فودة مع وزير الاتصالات

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اللواء خالد فودة المنتدى الدولي تنظيم الاتصالات دعم شرم الشيخ

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