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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيجيريا.. مقتل عسكريين في كمين تخلله تفجير انتحاري

عسكريون من نيجيريا
عسكريون من نيجيريا

أعلنت مصادر أمنية في نيجيريا أن عددًا من العسكريين قتلوا في شمال شرق البلاد في كمين مسلح تخلّله انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصادر إن مسلحين من تنظيم "داعش في غرب إفريقيا" نصبوا كمينًا لقافلة عسكرية قرب قرية ميتيلي في ولاية بورنو.

وأضافت أنه على إثر ذلك اندلعت اشتباكات مسلحة بين الطرفين انتهت بهجوم شنه انتحاري يقود سيارة مفخخة فجر سيارته وسط العسكريين.

ولفتت المصادر: "لقد خسرنا العديد من الرجال في المعركة الشرسة ضد إرهابيي تنظيم داعش في غرب إفريقيا إثر هجم انتحاري بسيارة مفخخة"، لكنهم لم يعلنوا عن حصيلة دقيقة للضحايا، لكن الخسائر كبيرة.

وكانت الوحدة العسكرية متوجهة إلى قرية آريج لتوصيل مواد غذائية للجنود الذين يقاتلون المتشددين في المنطقة.

وحسب مصدر آخر، طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن "الجنود قاتلوا ببسالة وكانت دفة المعركة تميل لصالحهم عندما فجر انتحاري سيارته المفخخة وسطهم مما أسفر عن مقتل العديد منهم".

نيجيريا انتحاري داعش هجم انتحاري اشتباكات مسلحة

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