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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالًا بيوم البيئة العالمي|ورشة عمل حول تدوير المخلفات بمركز شباب أم الحويطات بسفاجا

صوره موضوعية
صوره موضوعية

ذكرت الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر (الإدارة العامة لتنمية النشء)، أنه تم تنفيذ ورش عمل حول تدوير بعض المخلفات والبلاستيك في مركز شباب أم الحويطات بسفاجا، احتفالًا بيوم البيئة العالمي.

جاءت هذه الورشة ضمن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي، والتي تستمر في الفترة من 5 يونيو إلى 11 يونيو. وتهدف الورشة إلى زيادة الوعي حول أهمية التدوير وكيفية إعادة استخدام بعض المخلفات والبلاستيك، من أجل المساهمة في الحفاظ على البيئة.

وتشمل الفعاليات التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة في عدد من مراكز الشباب بالبحر الأحمر، محاضرات توعوية للنشء عن المحميات الطبيعية، مثل محمية وادي الجمال، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى عرض بعض الفيديوهات التوعوية حول كيفية الحفاظ على المياه. كما تضمنت الفعاليات ورش عمل تطبيقية حول تدوير المخلفات وإعداد زيارات ميدانية للمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى زيارة لمزرعة القويح، ونشاطات تشجير وزراعة أشجار داخل مركز الشباب.

وتهدف هذه الفعاليات إلى توعية الشباب والنشء بأهمية الحفاظ على البيئة والمحافظة عليها، وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في جهود التنمية المستدامة والحفاظ على الثروات الطبيعية.

الاحتفال بيوم البيئة العالمي البحر الأحمر التغيرات المناخ التغيرات المناخي التنمية المستدامة

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