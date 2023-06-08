6 اختصاصات لمجلس الخدمة المدنية.. تعرف عليها

تضمن قانون الخدمة المدنية الجديد ، عدة مهام يختص بها مجلس الخدمة المدنية، حيث نص القانون على أن يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة فى البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتي:

1- إبداء الرأى فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.

2- تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصـــــة للخدمة المدنية.

3- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.

4- إبداء الرأى فى طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفى الخدمة المدنية.

5- تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية.

6- إبداء الرأى فى البرامج التدريبية المقدمة لموظفى الخدمة المدنية.