تشكيل فيورنتينا أمام وست هام بنهائي دوري المؤتمر الأوروبي

أعلن الجهاز الفني لنادي فيورنتينا الإيطالي بقيادة مدربه فينشينزو ايتاليانو، التشكيل الرسمي أمام وست هام، في إطار نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.



وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة بين وست هام وفيورنتينا الإيطالي.



وجاء تشكيل فيورنتينا كالتالي:



حراسة المرمى: بيترو تيراكيانو.

الدفاع: دودو، كريستيانو بيراجي، نيكولا ميلينكوفيتش، لوكا رانييري.

الوسط: جياكومو بونافينتورا، سفيان أمرابط، رولاندو ماندراجورا.

الهجوم: نيكولاس جونزاليس، كريستيان كوامي، لوكا يوفيتش.



بينما يتكون تشكيل وست هام من:



حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

الدفاع: فلاديمير كوفال، كورت زوما، نايف أكرد، إيمرسون بالميري.

الوسط: توماش سوتشيك، ديكلان رايس، لوكاس باكيتا.

الهجوم: جارود بوين، سعيد بن رحمة، ميكائيل أنطونيو.