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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

السيناريست عبد الرحيم كمال يعلن ترجمة رواية «أبناء حورة» إلى الإسبانية

عبد الرحيم كمال
عبد الرحيم كمال

أعلن السيناريست والروائي المصري عبد الرحيم كمال، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن ترجمة روايته «أبناء حورة» إلى اللغة الإسبانية، موضحًا أن الرواية قام بترجمتها "ألڤارو أبيلا"، لدار نشر «بيرجونتا» الإسبانية، موجهًا الشكر إلى صديقه الشاعر أحمد يماني.

 

ترجمة رواية «أبناء حورة»


رواية «أبناء حورة»  

 

صدرت رواية «أبناء حورة» عن «دار الكرمة»، وحققت مبيعات كبيرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب،خلال دورة عام 2021.  وتدور أحداث الرواية في جو من "الفانتازيا"، حول السيدة تُدعى «حورة»، لها العديد من الأبناء المنتشرين في مصر والجزائر وتونس والمغرب بالإضافة لدولة لاجئين، بعد سنوات من انتشار جائحة كورونا، وتغير ملامح العالم بعد عام 2030. 

 

 فكرة رواية «أبناء حورة» 

 

 كشف السيناريست عبد الرحيم كمال، فى إحدى الندوات السابقة التي عُقدت لمناقشة الرواية، أن رواية «أبناء حورة» جاءت فكرتها نتيجة ظروف جائحة كورونا، عندما أصيبت زوجته وبناته بالفيروس، فضلًا عن وجود الدافع لدى عبد الرحيم كمال بأن يترك حكايةٍ مدونةٍ بشكل ورقي، وخصوصًا أن هذا الأمر محبب ومفضل إلى قلبه.


وأضاف عبد الرحيم كمال، أنّ  فكرة رواية «أبناء حورة» بدأت عندما أصيبت أسرته بفيروس كورونا، بينما صادف  طائرًا يغني على نافذته فيما يشبه المواساة.

 

السيناريست عبد الرحيم كمال 

 

يُعد عبد الرحيم كمال واحد من أكبر وأشهر كُتّاب السيناريو في مصر، وهو من مواليد 30 أكتوبر عام 1971، بمحافظة سوهاج، تخرج عبد الرحيم كمال في المعهد العالي للسينما قسم السيناريو، عام 2000، وقد نُشرت بعض الروايات التي ألفها؛ منها «رحلة إلى الدنمارك وبلاد أخرى»، وله مجموعتين قصصيتين، ورواية«عذاب فاخر». 

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أبرز أعماله 

 

أجاد عبد الرحيم كمال كتابة الأعمال التي تصف الأجواء في الصعيد المصري؛ نظرًا لطبيعة المكان الذي وُلد فيه ومن أشهر أعماله:  مسلسل «أهو ده اللي صار» عام 2019، مسلسل «الخواجة عبدالقادر» عام 2012، مسلسل «شيخ العرب همام» و «آخر ملوك الصعيد» عام 2010، مسلسل «ونوس» عام 2016، وفيلم «على جنب يا أسطى» عام 2008.

ومن أعماله الأدبية رواية «المجنونة»، «بواب الحانة»، «ظل ممدود».

عبد الرحيم كمال أبناء حورة ترجمة جائحة كورونا سوهاج عذاب فاخر الصعيد المصري

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