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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فرقة منشأة ناصر تقدم «سيرة بني زوال» على مسرح روض الفرج

العرض المسرحي «سيرة
العرض المسرحي «سيرة بني زوال»

شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي «سيرة بني زوال»، لفرقة قصر ثقافة منشأة ناصر المسرحية، والمستمر حتى التاسع من يونيو الحالي، ضمن فعاليات الموسم المسرحي بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة. 

أحداث العرض المسرحي 

 

العرض المسرحي 

تدور الأحداث في نجع بإحدى القرى الصعيدية يصاب بالخراب واللعنة، وتمر السنين ويحل على النجع غريب شيء يقلب الموازين ويكشف الحقائق وتصل بنا الأحداث إلى سر اللعنة التي فرضت سيطرتها لسنوات عديدة. 

 

فريق  العمل 

 

العرض من تأليف محمد علي إبراهيم، إخراج صافيناز محمد، ديكور محمود بهجت، إضاءة أسامة حربي، أشعار علي أبو المجد، غناء محمد يسري، أحمد البوشي، جهاد عبد العزيز، إيمان عبد العزيز، ألحان وتوزيع محمد عبد الوهاب، مخرج منفذ محمد جمال، مساعدا إخراج إلهام رشدي ومارينا وجيه. وبطولة نانسي عادل، ماجي وسام الدين، عزة حمدي، مارينا سمعان، حبيبة محمود، محمد عبد الخالق، سامي عزت، محمود الرفاعي، محمد عبد الجواد، باسم مجدي، حمدي المحمدي، سالم جمال، رجب السيد محمد دياب، اسلام رؤوف. 

 

جمهور العرض المسرحي 

مسرحية  «سيرة بني زوال» من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة القاهرة ضمن عروض المسرح بإقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي.

العرض المسرحي سيرة بني زوال قصر ثقافة منشأة ناصر الهيئة العامة لقصور الثقافة قصر ثقافة روض الفرج

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