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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بإنشاد الهلباوي.. قصور الثقافة تختتم أسبوع حياة كريمة بقرى المنيا

ختام الأسبوع الثقافي
ختام الأسبوع الثقافي بقرى المنيا

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مساء الاثنين، فعاليات الأسبوع الثقافي الذي أقامته بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا. 

 

حفل الفنان علي الهلباوي 

 

مركز شباب القرية 

 

شهد مركز شباب القرية تقديم الفنان علي الهلباوي وفرقته عدداً من الابتهالات والأغنيات  الشهيرة، و التي لقت تفاعلاً كبيراً  وإشاداتٍ واسعة من أهل القرية والقرى المجاورة، ومنها: «قم بالخشوع، صل يا رب على الزين، مونولوج ليلي طال، ابعت لي جواب وطمني، يا عيون مصر الجميلة و مرسال لحبيبتي»، وذلك ضمن مشاركة دار الأوبرا المصرية بفعاليات المبادرة.  

 

جانب من فعاليات اليوم الأخير

 

وتضمنت الفعاليات الختامية عرضاً لمواهب القرية بعنوان «الإشاعة» تأليف وإخراج إبراهيم الحسيني، وقدمت أغاني للطفل عامر الزنوني، وخالد مصطفى، ثم إنشاد ديني للطالبة أسماء خطاب، وألقت الشاعرة هدى رضا جمال قصيدة «سلمت جيشاً». 

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ورش فنية

 

ورشة فنية 

 

كما أقيم معرض نتاج الورش الفنية التي قدمت لأبناء قرى المركز على مدار الأسبوع في مجال الحلي، النسيج الوبري، المكرمية، تشكيل بالورق، الحرق على الجلد والرسوم والفن التشكيلي.

 

حضر الحفل الختامي د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وأحمد يسري مدير عام ثقافه الشباب والعمال والمشرف على تنفيذ أنشطة الأسبوع، د. رانيا عليوة مدير عام ثقافة المنيا وحشد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالوحدة المحلية والمركز.

 

ختام الأسبوع الثقافي بقرى المنيا

 

يشار إلى أن قصور الثقافة أطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي السابع عشر بقرى مركز مغاغة منذ الاثنين الماضي 29 مايو، في إطار خطة وزارة الثقافة التي تستهدف الوصول بالخدمات الثقافية والفنية للجمهور بقرى مبادرة «حياة كريمة»، حيث استقبلته قرى بلهاسة وطنبدي وآبا الوقف البلد ودهروط، وشهد عدداً من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة التي قدمتها الهيئة لأطفال وشباب وفتيات قرى المركز، ولاقت إقبالاً وتفاعلاً كبيراً. 

 

 

نظمت قصور الثقافة الأسبوع الثقافي من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي "فرع ثقافة المنيا"، وشهد عددا من الفعاليات التي قدمتها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وبمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الشركة القابضة للمياه، المجلس القومي للمرأة.

ختام الأسبوع الثقافي بقرى المنيا

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المنيا قصور الثقافة حياة كريمة وزارة الثقافة الأسبوع الثقافي السابع عشر دار الاوبرا المصرية مركز مغاغة فرع ثقافة المنيا

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