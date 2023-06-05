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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الخميس .. اللقاء الثاني من سلسلة «عصر من الجمال»

مشوار سعاد حسني
مشوار سعاد حسني

ينظم مركز سينما الحضارة التابع لقطاع الفنون التشكيلية - بوزارة الثقافة سلسلة ندوات بعنوان «عصر من الجمال»، ويقام اللقاء الثاني في السادسة من مساء الخميس الموافق 8 يونيو تحت عنوان «مشوار سعاد حسني»، حيث يستضيف الشاعر سيد العديسي نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، والكاتب الصحفي أشرف شرف، ويتناول اللقاء مشوار السندريلا (1943- 2001).

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موعد الندوة 

 

ويقام لقاء يونيو في السادسة من مساء الخميس الموافق 8 يونيو بقاعة (2) بمركز سينما الحضارة - بساحة دار الأوبرا - خلف المسرح الكبير.


يذكر أن الندوة الأولى أقيمت مساء الأحد 14 مايو بحضور الناقد محمد نبيل والكاتب الصحفي أشرف شرف وأدار الندوة الشاعر سيد العديسي، حيث تناول اللقاء الأول مشوار فاتن حمامة.

مركز سينما الحضارة وزارة الثقافة الشاعر سيد العديسي مشوار السندريلا سعاد حسني

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