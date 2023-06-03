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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في بيتنا مسرح.. عرض بقصر ثقافة الزعيم ببني مر

مسرح القصر
مسرح القصر

تتوالي فعاليات العرض المسرحي «في بيتنا مسرح»، لفرقة قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر، ببني مر بأسيوط.  

 

مسرح تعليمي اجتماعي 

 

يتناول العرض المسرحي ارتباط الأطفال بوسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا سلبياتها وكيفية تحويلها إلي إيجابيات، وإيضاح كيفية الاستخدام الآمن للإنترنت، وحماية المعلومات والطفل من أية أخطار إلكترونية، وتحويلها إلى إيجابيات، في إطار مسرحي تعليمي اجتماعي. 

 

جانب من العرض المسرحي 

 

العرض تأليف هاني قدري، ومن إخراج عبد الله حامد،حامد،  موسيقى وألحان أندرو صبحي، أشعار إيمان نبيل، استعراضات محمد عاطف، عرائس ريهام حسين، ديكور وملابس عبدالناصر أحمد، وبطولة مجموعة من مبدعي شباب المسرح بأسيوط. 

 

يُقدم العرض بمسرح القصر حتى الأربعاء المقبل 7 يونيو الحالي، ويأتي ضمن عروض الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ويقدمه فرع ثقافة أسيوط التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي.

العرض المسرحي قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر عروض الموسم المسرحي قصور الثقافة فرع ثقافة اسيوط

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