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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فرقة «فلاحين المنصورة» تواصل تقديم العرض المسرحي «دوار بحر»

العرض المسرحي «دوار
العرض المسرحي «دوار بحر»

تواصل فرقة مسرح الفلاحين بالمنصورة العرض المسرحي «دوار بحر» بمسرح أم كلثوم بثقافة المنصورة، والذي شهد أمس ليلة جديدة من ليالي العرض. 

 

أحداث العرض المسرحي



تدور الأحداث في الصعيد في الثلاثينيات بكفر بحر، حيث يكتشف بحر في ليلة زواجه أن رمان كودية الزار تخبره بإنها قامت بعمل سفلي على خاتم سحري يؤدى إلى قتله بالأفاعي إذا نام وأنه يجب ألا ينام ليكتشف أن من قام بهذا الفعل هي عروسه فتنة وأبوها بشار لترثه، وتدور الأحداث في الفترة التي لا ينام بها حيث ينتقم منهم بالإضافة الى كبار العائلات بالكفر لمشاركتهم في قتل أبيه، وأثناء ذلك يدخل في هلاوس نتيجة للسحر وعدم النوم وتختلط لديه الرؤى بين الخيال الذي يسكنه صالح الحداد والواقع، حتى ينتهي العرض بأن يحقق ما يريد ثم يموت. العرض تأليف محمد علي حسانين، وإخراج شريف صلاح الدين. 

جانب من العرض المسرحي 

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج ياسين الضوي، الناقد ضحى الورداني، مهندسة الديكور مروة ماهر، أميرة والي، وعزت أحمد مدير قصر ثقافة المنصورة. 

 

يأتي العرض المسرحي  «دوار بحر» ضمن عروض الفرق المسرحية للشباب بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ويقدمه فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عمرو فرج، في إطار العروض المسرحية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، ويستمر العرض حتى الاثنين المقبل 5 يونيو.

جانب من العرض المسرحي 
العرض المسرحي الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة فرع ثقافة الدقهلية إقليم شرق الدلتا الثقافي

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