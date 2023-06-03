محاضرة حول الأدب السعودي وندوة عن الإبل بجناح الإيسيسكو بمعرض الرباط للكتاب

شهد جناح منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، اليوم السبت 3 يونيو 2023، نشاطاً مكثفاً وتفاعلاً من جانب زوار المعرض.

أنشطة الجناح بمعرض الرباط

واستهل الجناح أنشطته بإطلاق النسخة الثانية من كتاب "السلام 360 درجة"، والذي يحمل عنواناً فرعياً: "من القول إلى الفعل.. تحقيق التآزر وتعزيز الشراكات من أجل السلام"، والذي أصدرته الإيسيسكو مؤخراً ويتصدره تقديم بقلم فخامة السيد غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، أشاد فيه باختيار قيم السلام والأمن والتماسك الاجتماعي مضامين للكتاب، مما يثمن جهود الإيسيسكو لتعزيز هذه المبادئ في العالم الإسلامي.

ويتضمن الكتاب رسائل الشباب سفراء الإيسيسكو للسلام، الذين تخرجوا من برنامج الإيسيسكو لتدريب النساء والشباب على القيادة من أجل السلام والأمن، وكلمات عدد من الشخصيات الدولية المرموقة، شاركت في البرنامج.

وعقب ذلك تم تنظيم حفل توقيع كتاب "الإيسيسكو الجديدة: الضمير الحضاري للعالم الإسلامي"، للكاتب الأستاذ عبد القادر الإدريسي، وقدم كل من الدكتور جمال الدين الهاني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، والدكتور المحجوب بنسعيد، مستشار إعلامي وثقافي لرابطة العالم الإسلامي، قراءة لأبرز ما جاء في الكتاب.

وقد أكد المتحدثان أن الكتاب يرصد التطور الكبير والاستراتيجي، الذي شهدته منظمة الإيسيسكو خلال السنوات الأربع الأخيرة على جميع المستويات، وأن عنوانه يختزل مضمونه، فهي إيسيسكو جديدة وهي ضمير العالم الإسلامي. وأشارا إلى أن الإيسيسكو استطاعت أن تتغلب على تحديات كبيرة خلال مرحلتها الجديدة، بفضل حكمة وحنكة الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام، وخبرة وصلابة فريق عمله ومستشاريه.

أدب المملكة العربية السعودية

وحول "الأدب السعودي والمنعطفات التاريخية"، قدم الدكتور حسن محمد النعمي، أستاذ السرديات بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، محاضرته التي أكد فيها أن الأدب السعودي مر بعدة تحولات، في مقدمتها مرحلة تأسيس المملكة، وقد عبر الأدب عن هذه الوحدة، وتأثر بتوجهاتها، وظهرت المؤلفات الأولى، وفي مقدمتها كتاب أدب الحجاز، مضيفا أن التحول الكبير في الأدب السعودي أحدثته رؤية المملكة 2030، التي أعلت من الهامش وأعطت مسارات جديدة للتعبير، وأتاحت فرصة للأدب للانطلاق إلى آفاق أرحب، في ظل التغير الكبير الذي يشهده المجتمع السعودي.

ندوة عن الإبل

بعد ذلك قدم الدكتور إسماعيلا ديالو، خبير في قطاع العلوم والتقنية بالإيسيسكو، حول العلاقة بين إنتاجية وجودة حليب الإبل ونظام الثروة الحيوانية والحالة الصحية للحيوانات في إفريقيا والشرق الأوسط، لإذكاء الوعي بأهمية حليب الإبل في تحقيق الأمن الغذائي لدى الرحل بدول العالم الإسلامي.

إصدارات

وكان ختام أنشطة جناح الإيسيسكو لليوم عقد لقاءات حول عدد من إصدارات المنظمة، هي كتاب نعيمة برادة كنون

‏Si les murs de Fès pouvaient parler، وكتاب الدكتور محمد زين العابدين: "Trialogues"، من قراءة الأساتذة عبد الرحمن طنكول، وسناء غواتي، وبعودة بنعشير، وتقديم كتاب "الأدب السري لمسلمي إسبانيا الأواخر"، الأدب السري للموريسكيين.