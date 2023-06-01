الإيسيسكو تنظم 50 نشاطا ثقافيا وفنيا في جناحها بمعرض الرباط الدولي والكتاب

تشارك منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في الدورة الثامنة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالمملكة المغربية في مدينة الرباط، تحت رعاية الملك محمد السادس، وافتتحه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الخميس الموافق الأول من يونيو لعام 2023، ويستمر إلى اليوم الحادي عشر من ذات الشهر.

وقد حضر افتتاح المعرض الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالمنظمة، حيث سيشهد جناح الإيسيسكو في المعرض هذا العام تقديم برنامج ثقافي وفني ثري اختارت له المنظمة شعار: "الكتاب في عام الإيسيسكو للشباب"، تعبيرا عن الاهتمام الكبير الذي توليه المنظمة لقضايا الكتاب والنشر، واحتفالًا بعام الإيسيسكو للشباب، الذي يحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

أنشطة البرنامج

ويشمل هذا البرنامج خمسين نشاطًا، سيتم تنفيذها في جناح الإيسيسكو بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في الرباط، بمشاركة نخبة متميزة من المفكرين والمثقفين والأدباء والشعراء ينتمون إلى عدد من الدول الأعضاء، حيث سيقدمون محاضرات حول مجموعة من القضايا الثقافية والفكرية الراهنة، وقراءات في مجموعة من الإصدارات والمؤلفات الحديثة. كما سيتم تنظيم مسابقات ومنح جوائز للفائزين بها بشكل يومي.

ويضم جناح الإيسيسكو أيضًا شاشات عرض لبث مقاطع فيديو من إنتاج المنظمة، حول عدد من مشاريع ومبادرات الإيسيسكو، وفي مقدمتها استضافة مقر المنظمة للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية. كما يتضمن الجناح فضاء خاصا بالأطفال، سيشارك في أنشطته مجموعة من الأطفال، وبخاصة ذوي المواهب في الكتابة والتأليف والرسم، وستخصص بعض هذه الأنشطة للأطفال ذوي الهمم لعرض تجاربهم الناجحة.

وسيشهد جناح الإيسيسكو مشاركة رؤساء القطاعات ومديري الإدارات والمراكز المتخصصة والخبراء بالمنظمة، بالإضافة إلى عدد من المشرفين على كراسي الإيسيسكو العلمية بالجامعات، لمناقشة أبرز القضايا في المجالات التربوية والعلمية والثقافية.