عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى رحيله الثانية.. محطات في مشوار الكاتب والإعلامي السوري نزار عابدين

الأديب السوري نزار
الأديب السوري نزار عابدين

تمر اليوم الذكرى الثانية لوفاة الأديب السوري نزار عابدين، حيث رحل عن عالمنا في الأول من شهر يونيو عام 2021.

 

وُلد نزار عابدين في الثامن عشر من يوليو عام 1946، في مدينة السلمية شرق  مدينة حماة في وسط سوريا حيث نشأ، وانتقل إلى العاصمة دمشق في أواخر الستينات؛ للعمل ومتابعة تحصيله الجامعي، حصل على شهادة الليسانس في الفلسفة وعلم النفس من جامعة دمشق عام 1972، كما حصل من ذات الجامعة على شهادة الليسانس في الأدب العربي. 

 

مسيرته المهنية

 

شغل الإعلامي نزار عابدين عدة وظائف في مجال الإعلام خلال مسيرته المهنية، حيث عمل كمذيع، وقارئ أخبار وتعليقات، ومذيع نقل خارجي، ومُعد ومقدم برامج في إذاعة دمشق، منذ عام 1975 حتى  1980.

 وانتقل بعد تلك الفترة  إلى العيش في قطر عام 1980؛ حيث عمل في إذاعة قطر كمذيع وقارئ أخبار وتعليقات، ومذيع نقل خارجي، ومُعد ومقدم برامج. ومنذ عام 2008 حتى 2021،  عمل في إذاعة قطر كمعُد ومقدم برامج.

في ذكراه.. الشاعر الأمريكي والت ويتمان وتأثيره بالأدب العربي الحديث

حياة كريمة.. قرية طنبدي بمحافظة المنيا تستقبل فعاليات قافلة قصور الثقافة

ذئاب مارقة.. مجموعة قصصية جديدة للروائي سمير الفيل

في عيدها الـ 89.. "هنا القاهرة" حكاية جملة بدأت رحلة أثير الإذاعة

على أنغام السمسية.. قصور الثقافة تطلق احتفالات صيف الإسماعيلية

الإيسيسكو تصدر ديواني «الرباط عاصمة الأنوار» و«القاهرة مدينة الألف مئذنة»

متحف فاروق حسني يستقبل محمد بن عيسى مؤسس منتدى أصيلة الثقافي بالمغرب

بعد حصوله على جائزة التفوق..الفنان فتحى عفيفي يشكر الدولة لاحترام مشواره الفني|خاص

أحمد المسلماني: القاهرة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية بالعالم عام 2023

في ذكرى رحيله.. محطات مؤثرة من حياة الشاعر الإنجليزي ألكسندر بوب

مؤلفاته الأدبية المتنوعة

 

للكاتب نزار عابدين  سبع مجموعات قصصية منها: «النار والجليد»، «الخروج من الباب الكبير»، «الإضراب». وكتابان في النقد الاجتماعي والسياسي، الأول تحت عنوان «هكذا تكلم عبد الله بن قحطان العدناني»، والثاني «وشم على حدقات العيون». وله أيضًا كتابان في الدراسات الشعرية، وهما: «الأسر في الشعر العربي» و «الغزل في الشعر العربي». كما ترجم كتاب «البخلاء» للجاحظ، حيث مثلت ترجمته إعادة كتابة بلغة العصر تغني القارئ العربي عن الرجوع إلى المراجع.

 

ومن ضمن أعماله، المجموعة القصصية 
«الانتبــاه». «أفروديت العـربيـة»، وتتناول مواصفات ملكات الجمـال عند العرب. «مداعبات لغـوية»، يتناول تعقيبـات على الأخطـاء الشـائعـة ولاسـيما عنـد الكتاب الصحفييـن. «جنـايـات الإعلام والإعلان على لغة البيان والقرآن». 

 

المخطوطات 

 

تناول في مخطوطة «شـعراء اليتيمة»، الشعراء الذين لم يصلنا من شـعرهم إلا قصيدة واحدة ، وتتألف من ثلاثة مجلدات، اثنان للشعراء والثالث للشـاعـرات. بالإضافة إلى مئات القصائد التي لـم تُجمع في دواوين. وأربع مسرحيات. 

 

وفاته

تُوفي نزار عابدين في الأول من يونيو عام 2021، عن عُمر ناهز 74 عامًا، بعد  تردي وضعه الصحي، وإصابته بأزمة قلبية.

نزار عابدين سوريا العاصمة دمشق جامعة دمشق قارئ أخبار أفروديت العـربيـة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضٍ

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

مصرع وإصابة 6.. شاهد لحظة رفع اللافتة الإعلانية المنهارة على كوبري أكتوبر|خاص

بسبب فضيحة بايدن.. إجراء عاجل من الكونجرس ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والوداد

سقوط لوحات إعلانية ضخمة وشلّ حركة كوبري أكتوبر| فيديو لـ عاصفة تضرب القاهرة

موضوعات متعلقة

في ذكراه.. الشاعر الأمريكي والت ويتمان وتأثيره بالأدب العربي الحديث

حياة كريمة.. قرية طنبدي بمحافظة المنيا تستقبل فعاليات قافلة قصور الثقافة

ذئاب مارقة.. مجموعة قصصية جديدة للروائي سمير الفيل

في عيدها الـ 89.. "هنا القاهرة" حكاية جملة بدأت رحلة أثير الإذاعة

على أنغام السمسية.. قصور الثقافة تطلق احتفالات صيف الإسماعيلية

الإيسيسكو تصدر ديواني «الرباط عاصمة الأنوار» و«القاهرة مدينة الألف مئذنة»

متحف فاروق حسني يستقبل محمد بن عيسى مؤسس منتدى أصيلة الثقافي بالمغرب

بعد حصوله على جائزة التفوق..الفنان فتحى عفيفي يشكر الدولة لاحترام مشواره الفني|خاص

ترشيحاتنا

أبو الغيط : ثورة 30 يونيو عودة الروح للمصريين .. والسيسي تحمل المسؤولية

تحت حماية الشرطة.. 30 ألف إسرائيلي يشاركون في مسيرة لدعم المثليين

انتشال السيارة الثانية من أسفل اللافتة الإعلانية المنهارة بكوبري أكتوبر ..فيديو وصور

فرّجنا على البضاعة| فخّ أمني لـ تاجر مخدرات بأسيوط .. قصة مثيرة

الملك عبد الله الثاني يستقبل زعماء العرب خلال حفل زفاف نجله بقصر زهران

بسبب روسيا والصين وأوكرانيا.. بايدن لخريجي سلاح الجو الأمريكي: العالم بحاجة إليكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تناول الحليب آمن لمن يعانون مرض السكري.. تفاصيل

كيت ميدلتون والشيخة موزا.. شاهد إطلالات الأمراء والملوك بالزفاف الملكي الأردني

شاهد ماذا فعلت شقيقات ولي العهد مع الأميرة رجوة في حفل زفافها

7 أشياء يجب أن تفعلها بعد انتهاء العاصفة الترابية

فيديو

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ