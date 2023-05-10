40 فكرة مشروع رائد.. الإيسيسكو تفتح باب الترشح للمشاركة في حاضنة إبداع

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسيسكو” والوكالة الجامعية للفرنكوفونية عن فتح باب الترشح للمشاركة في حاضنة المشاريع الثقافية والإبداعية "إبداع"، التي تطلقها الإيسيسكو والوكالة لدعم ريادة الأعمال في المجال الثقافي والاقتصاد الإبداعي، في أربع دول: هي المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، حيث سيتم اختيار 40 فكرة مشروع رائد من بين المتقدمين لدعمها عبر تزويدهم بالمهارات المرتبطة بإنشاء المقاولة، والتشبيك وتبادل الخبرات مع الخبراء في مجال ريادة الأعمال، وتكوينهم في المجال الرقمي.

وتهدف حاضنة "إبداع" إلى تطوير ريادة الأعمال الإبداعية وتعزيز الإدماج الاجتماعي والثقافي والإقليمي لرواد الأعمال الفنانين والمهنيين المساعدين في المنطقة المغاربية، وتندرج ضمن الشراكة التي تجمع بين منظمة الإيسيسكو والوكالة الجامعية للفرنكوفونية، المبنية على دعم الشباب والنساء والمجتمعات، للتعرف على إمكاناتهم الإبداعية، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي من خلال دعم القطاع الثقافي والإبداعي.

وسيتضمن نشاط الحاضنة، على مدار عام كامل، تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية، لفائدة العاملين في مجال الاقتصاد الثقافي والصناعات الإبداعية، تركز على الاستفادة من ما تتمتع به الدول المغاربية من رصيد ثقافي غني ومتنوع، واعتبارها الصناعات الإبداعية أدوات تعزز صورتها وثقافتها الوطنية، وآلية من آليات تحقيق التنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي والثقافي.

وتسعى مبادرة حاضنة "إبداع"، التي سيتم اختتام أنشطتها بمعسكر تدريبي في تونس، إلى المساهمة في تطوير السياسات الثقافية الوطنية بما يتماشى مع الواقع المحلي لكل دولة، إضافة إلى تثمين العرض الثقافي والإبداعي، من خلال الربط الشبكي بين الأنظمة البيئية لريادة الأعمال القائمة من أجل تعزيز تنمية مهاراتهم وتبادل الخبرات، ودعم النمو والتنافسية والإمكانات الاقتصادية للمشروعات الثقافية والإبداعية.

والمشاركة مفتوحة أمام الراغبين من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا حتى يوم الجمعة (16 يونيو 2023)، عبر استكمال ملف الترشح باللغة الفرنسية، والذي يتضمن ملئ استمارة الترشيح في الرابط: https://enquetes.auf.org/129982 ، وإرسال نسخة إلكترونية من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ساري المفعول (للمترشح وأعضاء فريق المشروع)، والسيرة الذاتية (للمترشح وأعضاء فريق المشروع)، وملف حول سوابق الأعمال الفنية.

ولجميع الأسئلة والاستفسارات يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني: [email protected]