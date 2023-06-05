اليوم.. مكتبة مصر الجديدة تقيم معرض لا للنفايات البلاستيكية للفنان أحمد بيرو

تشهد مكتبة مصر الجديدة في تمام الخامسة من مساء الغد، معرضاً للفن التشكيلى للفنان أحمد بيرو، تحت عنوان «لا للنفايات البلاستيكية»، للتعبير عن رفض إنتاج المواد البلاستيكية، التي تمثل خطراً كبيراً على البيئة وصحة الإنسان والكائنات الحية.
ويضم المعرض عدداً من اللوحات تمت صياغتها باستخدام برامج الذكاء الاصطناعى، وهي المرة الاولى الذي يدخل فيها الذكاء الاصطناعي في مجال الفن التشكيلي بمعارض مكتبة مصر الجديدة.
رسالة المعرض
وأكد نبيل حلمى رئيس جمعية مصر الجديدة، أن المعرض بمثابة رسالة تطلقها من خلال لوحات الفنان أحمد بيرو وأعماله الفنية بأهمية استخدام النفايات البلاستيكيه وإعادة تدويرها والحد من انتشارها، حيث قام الفنان أحمد بيرو بجمع النفايات البلاستيك بجميع أشكالها من أغطية الزجاجات والأكياس البلاستيكية وألعاب البلاستيكية، لإعادة صياغتها ضمن أعمال فنيه؛ تدعو إلى الاهتمام بالبيئة في إطار عمل فني، وتفتح حواراً بناءاً في التخلص من المواد التي تضر بالبيئة، باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي في مجال الفن التشكيلي.