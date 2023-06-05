اليوم.. مكتبة مصر الجديدة تقيم معرض لا للنفايات البلاستيكية للفنان أحمد بيرو

باستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي..

تشهد مكتبة مصر الجديدة في تمام الخامسة من مساء الغد، معرضاً للفن التشكيلى للفنان أحمد بيرو، تحت عنوان «لا للنفايات البلاستيكية»، للتعبير عن رفض إنتاج المواد البلاستيكية، التي تمثل خطراً كبيراً على البيئة وصحة الإنسان والكائنات الحية.

ويضم المعرض عدداً من اللوحات تمت صياغتها باستخدام برامج الذكاء الاصطناعى، وهي المرة الاولى الذي يدخل فيها الذكاء الاصطناعي في مجال الفن التشكيلي بمعارض مكتبة مصر الجديدة.