«الإعلام والأزمات الحالية».. على منصة مكتبة مصر الجديدة

أعلن الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة عن استضافة الجمعية لندوة بعنوان "الإعلام والأزمات الحالية"، والتى تأتى في إطار الصالون الثقافى لشهر مايو الجارى، الذى ينظم بالتعاون بين جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى والمنتدى المصرى للإعلام برئاسة اللواء طارق المهدى.

وتنفذ الندوة مكتبة مصر الجديدة إحدى المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة، وذلك في الخامسة من مساء بعد غد الثلاثاء بمشاركة اللواء محمد عبدالواحد الخبير الامنى والعسكرى والدكتور طارق فهمى استاذ العلوم السياسية .

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة ان المنتدى سوف يتناول مايمر به العالم من ازمات على كافة المستويات المحلية والعالمية واصبحت عملية إدارة الأزمات إعلاميا تخصصًا له قواعده ونظرياته وأسسه وآلياته واستراتيجيته ، وكيف اصبح إعلام الأزمات "إعلام المواجهة محط اهتمام القيادة العليا فى أغلب دول العالم.