صانع البهجة.. أكورديونيلا في الأمير طاز وملتقى في بيت الشعر بالإسكندرية

يستضيف قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفل فنى لفريق "أكورديونيللا" للموسيقى في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.



يقدم الفريق مجموعة متميزة من الألحان الشرقية والغربية، بقيادة المؤلف الموسيقى وعازف الأكورديون رفيق جمال بمشاركة الفنانين أحمد عادل على الدرامز، ودانيال جوزيف على الجيتار.

تأسس الفريق عام 2021 وشارك فى عدد من الحفلات بقصر البارون إمبان، ودار الأوبرا وملتقى شعراء الاسكندرية فى بيت الشعر العربى.

وفى السابعة مساء نفس اليوم يستضيف بيت الشعر العربى ملتقى "شعراء من الاسكندرية"، ويشارك فيه الناقد الدكتور محمود الضبع، الإعلامية إيمان الشامية، محمد خميس، يونس أبو سبع، عمر هلال، محمود جمعة، رشا زقيزق، إبراهيم ملكوت، مروة نبيل، طارق محمود، محمد عبد الرحيم، يحيى خليفة، وعبد المنعم شريف .