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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أمسية "بكرة إجازة" تروى حياة رموز من الفن والثقافة بساحة الهناجر

صدى البلد

أقام قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمسية غنائية شعرية بعنوان "بكرة إجازة" إعداد وتقديم الشاعر محمد بهجت، أمس الجمعة، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

جاءت الليلة ضمن سلسلة أمسيات "بهجة الروح" التى يقدمها القطاع كخدمة ثقافية وفنية للجمهور، وقد ألقت الضوء على ضرورة الاستفادة من الأجازة فى  تنمية الهوايات والمهارات  واكتشاف المواهب،

كما تضمنت الأمسية مجموعة من القصائد الشعرية تحكى قصص كفاح رموز من الفن والثقافة، محببة للأطفال وساهم فى إسعادهم، مثل الأديب العالمى نجيب محفوظ والفنان العالمى والت ديزنى، والموسيقار محمد فوزى والفنان سمير غانم وغيرهم .

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بمشاركة مجموعة من فناني فن العرائس وهم "رحمة محجوب، عمرو البهى، محمود الخلفاوى، محمود الشامى، أدهم محجوب، هنادى محمود"، والأطفال بثينة وهبة وجنا .

وتخلل الأمسية باقة من أشهر أغانى الأطفال منها "ذهب الليل، فى الكتب قرينا، شخبط شخابيط، توت توت، يالا بينا، أنستونا"، قدمها مجموعة من الأطفال الموهوبين فى مختلف المدارس المصرية من فرقة إبهار مصر، إلى جانب عدد من  المسابقات للأطفال الحاضرين كنوع من المشاركة والتفاعل الإيجابي معهم لموضوع الأمسية .

الهناجر الأديب العالمى نجيب محفوظ الإنتاج الثقافي الهناجر للفنون الشاعر محمد بهجت خدمة ثقافية ساحة مركز الهناجر للفنون

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