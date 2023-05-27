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رئيس التحرير
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ثقافة

خالد جلال: أبناؤنا من ذوي الهمم يتألقون في "مغامرات جيمو"

صدى البلد

افتتح المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي "مغامرات جيمو " من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة  برئاسة الفنان محمد متولي، وذلك أمس الجمعة على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر .

وقال المخرج خالد جلال، إن أهم ما يميز العرض هو دمج أبنائنا من ذوي الهمم وإظهار طاقاتهم الإبداعية بشكل متميز، مشيرا إلى أن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني تولي اهتماما خاصا بملف ذوي الهمم والتأكيد على أهمية دمجهم في المجتمع من خلال الفنون المختلفة.

"مغامرات جيمو" ضمن سلسلة عروض البيت الفني للمسرح  التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مطلع يناير الماضي تحت شعار "٢٠٢٣ عام جديد ومسرح جديد"، كما يعد العرض الثاني عشر في هذه السلسلة بعد عرضي "ياسين وبهية"، و"حلمك علينا" إنتاج فرقة مسرح الشباب، "الملك همام وعصابة الضباع" إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية، "بعد آخر رصاصة" إنتاج فرقة الغد، "بيت روز" إنتاج فرقة مسرح الطليعة، "جنة كوكى" إنتاج فرقة المسرح القومى للأطفال، وتدشين مدرسة العصفوري للمخرجين الشباب، "سيب نفسك" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "عجيب وعجيبة" إنتاج فرقة المسرح الحديث، "طيب وأمير" إنتاج المسرح الكوميدى، "سيدتي أنا" إنتاج المسرح القومي .

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تدور أحداث العرض حول جيمو الذي يبحث عن التريند لتحقيق الشهرة ، وخلال رحلة بحثه يخوض العديد من المغامرات، البطولة للفنانين "كريم الحسينى، إسراء حامد، رندا جمال، عصام مصطفى، كريم محمد سعد"، ومن أبناء مسرح الشمس "شذا محسن، معتصم جوده"، ديكور غادة شلبي، أشعار بلال إمام، ألحان أحمد الناصر، إضاءة عز حلمي، ملابس سماح نبيل، ماكياج نادين، تأليف صلاح متولي، وإخراج محمد عشري،

خالد جلال الإحتياجات الخاصة الإنتاج الثقافي البيت الفني للمسرح الحديقة الدولية الدكتورة نيفين الكيلاني

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