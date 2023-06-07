الإيسيسكو تشارك في المؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية لدول منظمة التعاون الإسلامي

شاركت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد في القاهرة يومي الخامس والسادس من يونيو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتنظمه وزارة التضامن الاجتماعي المصرية ومنظمة التعاون الإسلامي، تحت شعار: "العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي".

الجلسة الافتتاحية

شهدت الجلسة الافتتاحية تسليم رئاسة المؤتمر من تركيا إلى مصر، حيث هدف المؤتمر في دورته الثانية إلى تسليط الضوء على جهود الدول الأعضاء وأجهزة منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها للقضاء على العنف ضد الأطفال وعمالة الأطفال، بالإضافة إلى تأهيل النساء وتعزيز الرفاه الاجتماعي لكبار السن.

مثل الإيسيسكو في المؤتمر السيدة راماتا ألمامي مباي، رئيسة قطاع العلوم الاجتماعية والإنسانية، والسيدة أميرة الفاضل، مستشارة المدير العام للعلاقات الخارجية، حيث تم خلال اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للمؤتمر استعراض مقاربة الإيسيسكو الشاملة للشؤون الاجتماعية، وتسليط الضوء على المبادرات الموجهة للأطفال والشباب والنساء في مجال التعليم والتأهيل والحماية من أجل مجتمعات معرفية أكثر إشراقًا.

ووجهت ممثلتا الإيسيسكو الدعوة إلى الدول الأعضاء والشركاء للانضمام إلى مبادرات المنظمة الرامية إلى تعزيز الصحة والرفاه الاجتماعي والمساواة، وتعزيز السياسات والبرامج الهادفة إلى تأهيل النساء والفتيات في سبيل تقوية مجتمعاتنا.