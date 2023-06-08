محاضرات وجلسات حوارية بجناح الإيسيسكو في المعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط

شهد جناح منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) بالمعرض الدولي للكتاب والنشر في مدينة الرباط، اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو، تنظيم عدد من النشاطات التي شهدت نقاشات ثرية وتفاعلاً من رواد الجناح.

أنشطة الإيسيسكو

وكان من بين النشاطات إلقاء الدكتور سعد بن عبد الرحمن البازعي، الكاتب والمفكر أستاذ الأدب المقارن بجامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، محاضرة بعنوان: "هجرة المفاهيم : قراءة في عبور الثقافات"، حيث أبرز أن المفاهيم هي مفردات اكتسبت تراكمًا معرفيًا نتيجة للعمل الفكري الذي جرى حولها وساهم في نقلها من مستوى المفردة إلى مستوى المفهوم، مركزًا بالشرح والتفصيل على مفاهيم العلم والتنوير والتقدم، منوهًا إلى أن عددًا من المفاهيم هاجرت إلى الثقافة العربية ويجب النظر إليها بنظرة نقدية.

وعقب المحاضرة تم فتح باب النقاش أمام الحضور، حيث أثرى المشاركون النقاش بمجموعة من الأسئلة، أجاب عنها الدكتور البازعي بتفصيل، مؤكدًا أن هجرة المفاهيم، سواء إيجابية أو سلبية، ساهمت في النهضة العربية.

وافتتح جناح الإيسيسكو أنشطته اليوم بمائدة مستديرة أدارها الدكتور أحمد سعيد أباه، مستشار المدير العام للإيسيسكو للشراكات والتعاون الدولي المشرف على الأمانة العامة للجان الوطنية والمؤتمرات، حول تطوير سياسات الدول الأعضاء في المجالات التنموية من خلال المؤتمرات الوزارية، بمشاركة خبراء من مختلف قطاعات المنظمة، أكدوا ضرورة استثمار الجوانب التربوية والثقافية والمجتمعية والبيئية في تحقيق التنمية.

المعرض الدولي للكتاب والنشر

وتضمن برنامج الجناح أيضًا جلسة حول المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الذي يحتضن مقر الإيسيسكو في الرباط حاليًا النسخة الدولية الأولى منه خارج المملكة العربية السعودية، حيث استعرض الدكتور توفيق بن علي الشريف، مدير المتحف والمعرض الخاص برابطة العالم الإسلامي، والدكتور عبد الصمد غازي، عن الرابطة المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية، أبرز مراحل إنجاز المعرض والمتحف ومحتوياته وأقسامه، مشيرًا إلى أهمية التعريف بالسيرة النبوية وتقريبها من الزائرين.

تلا ذلك عرض قدمه السفير خالد فتح الرحمن، مدير مركز الإيسيسكو للحوار الحضاري، حول ديوان قصائد النور، وعدد من دواوين الشعر الأخرى التي ستصدرها الإيسيسكو قريبًا، في إطار رؤيتها التجديدية ودعمها للثقافة والمثقفين.