تعليق مفاجئ من نادر شوقي على بيان الاتحاد الدولي عن أوضاع المحترفين..فيديو



علق نادر شوقي وكيل اللاعيبين، على بيان الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، الخاص بأوضاع المحترفين في الدوري المصري.



وقال نادر شوقي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن هناك مشاكل كبيرة في مصر بسبب أوضاع بعض اللاعبين الاجانب، بسبب عدم وجود لوائح ونظام وقوانين تدير تلك المنظومة.



وتابع نادر شوقي، أن اتحاد الكرة يتحمل الكثير من تلك الأزمة، قائلاً«أنت معندكش أساس ومش عاوز تطور نفسك وطلعت بيان فقط وبعدين ترجع تنام»، مؤكداً أن بيان اتحاد الكرة جاء بعدم اعتراف أنه صاحب الخطأ الأكبر.



وعن إصابة أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة قال نادر شوقي« بتواصل مع اللاعب وأرفض التعليق على إصابة حجازي».

