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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

للمرة الثانية.. وان بلس تعتزم إطلاق نسخة خاصة من هاتف OnePlus 11

هاتف وان بلس OnePlus
هاتف وان بلس OnePlus 11

تعتزم شركة وان بلس طرح نسخة خاصة من OnePlus 11 للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد إصدار نسخة خاصة منذ أشهر وذلك نظرا لشدة الاقبال على الهاتف وتميز أدائه، حيث من المتوقع أن تصدر النسخة الثانية خلال أيام. 

 

وبحسب Gizmochina فإن النسخة الخاصة الجديدة من هاتف OnePlus ستصدر تحت اسم OnePlus 11 Genshin Impact والتي ستأتي بنفس المواصفات الأساسية للهاتف مع بعض التغييرات البسيطة في التصميم والألوان. 

     

وفقا للموقع فإن موعد إطلاق النسخة الجديدة من هاتفOnePlus 11 Genshin Impact سيكون خلال الأيام المقبلة، حيث ستعلن الشركة عن عدد من الإعلانات التشويقية الرسمية من العلامة التجارية قريبا.  

 

وجاء هاتف وان بلس OnePlus 11 بشاشة بحواف منحنية من نوع Samsung E4 AMOLED، وقياس 6.7 بوصة مع جودة عرض +QHD  مع معدل تحديث متغير يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus، وتقنيات LTPO 3.0 و+HDR10 وDolby Vision، وتصنيف IP54 لمقاومة المياه والغبار.  

 

ويقدم هاتف وان بلس OnePlus 11 كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي من تصنيع شركة سوني Sony IMX980 بدقة 50 ميجابكسل مزود بـنظام التثبيت البصري OIS وعدسة ultrawide بدقة 48 ميجابكسل من سوني نوع IMX581 ، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 32 ميجابكسل مع دعم OIS وتقريب بصري 3x، بالإضافة إلىكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. 

 

ويعمل هاتف وان بلس OnePlus 11 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من الجيل الثاني من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية والذي يعتبر أفضل معالجات هواتف الأندرويد أداء حتى الآن، ويقترن  بذاكرة وصول عشوائي مع ما  يصل لـ 16 جيجا بايت رام نوع LPDDR5x وما يصل إلى 512 جيجا بايت من تخزين UFS 4.0،ونظام التشغيل Android 13 . 

 

ويحتوي هاتف وان بلس OnePlus 11 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي 100 وات، مع ومنفذ للشحن من نوع USB-C، وبلوتوث Bluetooth 5.3 وتردد مزدوج و تقنية اتصال NFC ، مع واي فاي WiFi-7.

 

 

 

شركة وان بلس وان بلس هواتف وان بلس OnePlus 11 وان بلس OnePlus 11 OnePlus 11 Genshin Impact

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