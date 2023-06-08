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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. بيان عاجل من الهيئة العامة للإحصاء بشأن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي

السعودية
السعودية

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، أن الناتح المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية ارتفع بنسبة 3.8% في الربع الأول من 2023 على أساس سنوي.

وأضافت البيانات الرسمية، أن ذلك يأتي بالرغم من التوقعات بانخفاض النمو في الممكلة إلى 3.9% في التقديرات الأولية.

وبحسب البيانات النهائية للهيئة العامة للإحصاء، يعد نمو الاقتصاد السعودي في الربع الأول من 2023 الأقل منذ الربع الثاني من 2021.

وعلى جانب آخر، أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، أن معدلات البطالة في الممكلة العربية السعودية شهدت انخفاضا إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

وأضاف صندوف النقد الدولي في تقرير له اليوم، أن معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ارتفع إلى 36%.

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