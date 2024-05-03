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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفيش شبهة جنائية.. التحريات تكشف عن سبب حريق ملاعب جامعة القاهرة

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الامنية بالجيزة ملابسات اشتعال النيران في ملاعب جامعة القاهرة حيث تبين عدم وجود شبهة جنائية وأن ماس كهربائي وراء الحريق دون أن يخلف خسائر بشرية. 

وانتدبت نيابة قسم الجيزة خبراء الادلة الجنائية لمعاينة الحريق، ورفع آثاره لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة.
 

وأفادت التحريات، أن السبب وراء اشتعال النيران بملعب من ملاعب جامعة القاهرة، هو حدوث ماس كهربائي تسبب في الحريق، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية وجارِ حصر الخسائر المادية.

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 البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغًا باندلاع حريق محدود داخل أحد ملاعب جامعة القاهرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصه التحقيق

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