عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بالأحمر الجرئ.. زوجة كريم فهمي تتألق بإطلالة جذابة

صدى البلد

شاركت زوجة الفنان كريم فهمى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام،عبر خاصيه استوري.

 

وظهرت دانيا البناوي بإطلالة جريئة ومثيرة كشفت عن جمالها وأناقتها مرتدية فستان باللون الأحمر كشف عن خصرها وجمالها ونالت الصورة إعجاب الجمهور. 


 

قال الفنان كريم فهمي أنه يستعد خلال هذه الفترة لتصوير مسلسله الجديد 220 يوم وهو المسلسل الذي بدأ فى التحضير له منذ فترة طويلة.

 

وعن موعد عرض المسلسل أكد كريم فى تصريح خاص لصدى البلد أنه لا يشغل باله بموعد عرض اى عمل له هو يقومبتصوير المسلسل فقط ووقت العرض مسؤلية المنتج والموزع فقط.

 

وأضاف أن مسلسله الأخير أزمة منتصف العمر كان من المفترض ان يتم عرضه فى رمضان إلا أنه تم عرضه خارج الموسموحقق نجاح كبير جدا.

أزمة منتصف العمر الفنان كريم فهمى زوجة الفنان كريم فهمي دانيا البناوي كريم فهمي مسلسلة الجديد منتصف العمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا عاجلا

20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

60 جنيه انخفاضا| أسعار الدواجن والبيض اليوم مفاجأة بعد التراجع

أقل من 2700 جنيه الحق اشتري|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بالصاغة

الوزراء يتلقى 3500 شكوى بتلاعب المخابز في وزن وسعر الخبز المدعم

نجم الأهلي يثير غضب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

رضا عبد العال: لن أخالف ضميري من أجل الأهلي

ترشيحاتنا

تحرك جديد لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص| ماذا سيحدث ؟

الإعلامية الشهيرة خلف القضبان| أول صورة لحليمة بولند من داخل السجن.. تفاصيل

بوظ جسمها .. أعراض مرض غريب تعاني منه فنانة شهيرة

شعبة المستوردين: إطلاق تطبيق "رادار الأسعار" يوفر رصدا ميدانيا لتوافر السلع

تصريح جديد من يورجن كلوب بعد أزمته مع محمد صلاح

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة بمدينة العاشر من رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسي تثير الجدل بسبب سعر حقيبتها الأخيرة| شاهد

شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

طريقة عمل أكواب تشيز كيك بسكوت الشيكولاتة

فيديو

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المشاعر متغيرة .. نهى عابدين تكشف حقيقة رفضها للارتباط

مقدمتش أفضل ما عندي.. فريدة سيف النصر تتحدث عن شخصية سترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ