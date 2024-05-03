بالأحمر الجرئ.. زوجة كريم فهمي تتألق بإطلالة جذابة

شاركت زوجة الفنان كريم فهمى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام،عبر خاصيه استوري.

وظهرت دانيا البناوي بإطلالة جريئة ومثيرة كشفت عن جمالها وأناقتها مرتدية فستان باللون الأحمر كشف عن خصرها وجمالها ونالت الصورة إعجاب الجمهور.





قال الفنان كريم فهمي أنه يستعد خلال هذه الفترة لتصوير مسلسله الجديد 220 يوم وهو المسلسل الذي بدأ فى التحضير له منذ فترة طويلة.

وعن موعد عرض المسلسل أكد كريم فى تصريح خاص لصدى البلد أنه لا يشغل باله بموعد عرض اى عمل له هو يقومبتصوير المسلسل فقط ووقت العرض مسؤلية المنتج والموزع فقط.

وأضاف أن مسلسله الأخير أزمة منتصف العمر كان من المفترض ان يتم عرضه فى رمضان إلا أنه تم عرضه خارج الموسموحقق نجاح كبير جدا.