احذروا .. تناول الخبز الأبيض في هذا التوقيت يسبب مشاكل صحية خطيرة

يُعد الخبز الأبيض أحد أنواع الخبز الشائعة التي يتم تناولها بشكل أساسي مع الوجبات وبالرغم من أهميته إلا أن هناك تحذيرات من الإفراط في تناول الخبز الأبيض أو المأكولات التي تصنع منه، وذلك لما يشكله من مخاطر كثيرة على الصحة .

أكدت دكتورة مروة شعير خبيرة التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذية في تصريحات خاصة لـ صدي البلد أن الإفراط في استهلاك وتناول الخبز الأبيض ليلا يؤدي إلي مخاطر صحية ومشاكل متعددة منها تصلب الشرايين، السمنة، الدوخة، مشاكل فى الجهاز الهضمي، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

أضرار الخبز الأبيض

وعن أهم الأضرار الصحية التي قد يسببها الخبز الأبيض تقول الدكتورة مروة شعير انه من الأفضل تناول الخبز في الصباح أو مع وجبة الغداء، في هذه الحالة يكون للجسم الوقت الكافي لحرق السعرات الحرارية التي حصل عليها.



⁃ يمكن أن يؤدي تناول الخبز الأبيض إلى الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكر وزيادة كبيرة في الوزن وكذلك مقاومة الأنسولين

⁃ تناول الخبز ليلا يعمل على تحفيز الإصابة بالاكتئاب ،وتكون له تأثيرات سلبية واضحة على مزاج المرأة في سن انقطاع الطمث و تتمثل في الاكتئاب.

⁃ تناوله ليلا يحتوي على مستويات عالية من الكربوهيدرات المُعالجة وغير المفيدة، وهذه لها علاقة وثيقة بتسوسات الأسنان والعديد من مشاكل الأسنان الأخرى.

⁃ يرفع نسبة الدهون في البطن وعلى الكبد، لأن السكريات تتحول إلى دهون، وهو يزيد الجوع السريع أيضاً بالتالي يجعل الشخص يقبل على تناول كمية أكبر من الطعام ما يسبب زيادة في الوزن.

-يفضل الامتناع عن تناول الخبز مع الوجبات الغذائية التي تحتوي على كمية كبيرة من النشويات مثل الأرز والمكرونة والبطاطا.

⁃ يكون استبدال بالخبز الأبيض خبز قمحة كاملة أو شوفان أو كتان.

⁃ يتسبب في تخزين كميات كبيرة من السكر في الدم، لذا من الأفضل التركيز على التوازن بين النشويات والبروتينات والدهون الصحية.

⁃ ويسبب الإمساك، لذا يجب على الأشخاص أن يتناول ما يحتاجه جسمه من الألياف فيتناول كمية كافية من الفاكهة والخضراوات.