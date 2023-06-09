صلاح الأبرز هؤلاء النجوم على أعتاب الدوري السعودي.. فيديو جراف

نجوم عالميون على أعتاب الدوري السعودي .. أعلن الأرجنتيني ليونيل ميسي انتقاله إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي بعد فشل المفاوضات مع نادي الهلال السعودي عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.



وبحسب تقارير الصحف السعودية فإن ميسي طالب بزيادة العقد المقدم من نادي الهلال السعودي بجانب وضع بند في العقد يتيح له الرحيل في شهر يونيو دون الرجوع لإدارة النادي السعودي وهو ما تم رفضه.

فشل صفقة ميسي



انتقال ميسي الي نادي انتر ميامي الأمريكي جاء لمدة ثلاث سنوات مع وضع البند السابق ذكره في العقد بينهما

وخلال الوقت الحالي يستهدف الدوري السعودي ضم عدد كبير من اللاعبين المميزيين والكبار في الدوريات الأوروبية.

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