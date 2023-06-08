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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يعلق على أنباء إنشاء الصين قاعدة تجسس عسكرية بحدود أمريكا

البنتاجون
البنتاجون

نفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الخميس، تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” بشأن خطط الصين لإنشاء قاعدة تجسس عسكرية في كوبا، قائلة إنها ليست على علم بأي جهد من هذا القبيل.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال المتحدث باسم البنتاجون، باتريك رايدر: "هذا التقرير ليس دقيقا بناء على المعلومات التي لدينا.. نحن لسنا على علم بتطوير الصين وكوبا لنوع جديد من قواعد التجسس".

وأضاف: "فيما يتعلق بهذا التقرير بالذات… لا، إنه ليس دقيقا”.

من جانبه، قال البيت الأبيض، إن تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال”، بشأن إنشاء الصين لقاعدة تجسس في كوبا غير دقيق.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، قد أفادت نقلاً عن مصادر "مطلعة على معلومات سرية للغاية”، بأن المخابرات الأمريكية واثقة من أن كوبا والصين توصلتا إلى اتفاق سري لإنشاء قاعدة خاصة في الجزيرة للتجسس على الولايات المتحدة.

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وقالت “وول ستريت جورنال”، إن “قاعدة صينية سيتم إنشائها في كوبا تتيح الاستماع إلى الرسائل الإلكترونية واعتراضها في جنوب شرق الولايات المتحدة، حيث توجد قواعد عسكرية”.

وأضافت: “ستسمح قاعدة التجسس بمراقبة حركة السفن الحربية الأمريكية”.

وأوضحت أن القاعدة ستقام على مسافة 160 كيلومترا من ولاية فلوريدا.

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