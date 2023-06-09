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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشييع جنازة مشيل باستوري السويسري زوج مؤسسة مدارس الخزف بتونس في الفيوم

أثناء تشييع جنازة
أثناء تشييع جنازة السويسري ميشيل باستوري

شيع أهالى قرية تونس بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم،  السويسري ميشيل باستوري زوج السيدة الراحله الفنانة  إيفلين بوريه، مؤسسة مدارس صناعة الخزف والفخار بقرية تونس بمحافظة الفيوم عن عمر يناهز 87 عاما ، بعد صراع مرير مع المرض ، حيث تم دفن جثمانه بجوارجثمان زوجته أيفلين بمقابر الاقباط بالقرية الثانية بمركز يوسف الصديق 

 

الفقيد عاش حياة مصرية بسيطة منذ أكثر من 44 عاما بقرية تونس، وانشأ بيت أزياء نجادا بقريه تونس وساهم في تأسيس  مدرسة لتعليم أبناء القرية صناعة الخزف والفخار وساهم مع زوجته السويسرية ايفلين  في تحويل القرية الي أشهر قرية سياحية بالمحافظة .

وعقب وفاة زوجته ايفلين ودفنها فى الفيوم ، ترك تونس واقام فى حى الدقى بالقاهرة وأوصى قبل وفاته بدفنه فى تونس بجوار جثمان  زوجته  ايفلين  ، وبالفعل تحقق له ذلك.

مشيل خريج فنون تطبيقية جاء إلى مصر فى أوائل السبعينات وتعرف على زوجته  ايفلين وجمعهما قصة  حب وعشق للحياه الريفيه المصريه  فانبهرا  بالحياة البدائية بها، وقررا الإقامة فيها كما أوصي بأن يدفن بها بعد وفاته.

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