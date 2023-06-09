سرعان ما أصبح معيار الشحن في أمريكا الشمالية (NACS) هو الموصل المفضل حيث أعلنت شركة جنرال موتورز عن خطط لاستخدامه في السيارات الكهربائية بدءًا من عام 2025.

يعد هذا تغييرًا جذريًا حيث كان الجميع تقريبًا بخلاف تسلا يستخدمون موصلات CCS، ومع ذلك ، أعلنت شركة فورد عن خطط لاستخدام NACS الشهر الماضي والآن تحذو جنرال موتورز حذوها.

جنرال موتورز تنضم لفورد في اعتمادها شواحن تسلا

إلى جانب الإعلان عن خطط للتحول إلى NACS ، كشفت جنرال موتورز عن تعاون مع تسلا سيمكن المالكين الشحن بواسطة أكثر من 12000 شاحن فائق، لسوء الحظ ، لن يحدث هذا بين عشية وضحاها لأن شبكة الشحن الفائق سوبرتشارجر لن تفتح لعملاء GM حتى عام 2024.

وعندما يحدث ذلك، سيتعين عليهم استخدام محول NACS إلى CCS، وتخطط جنرال موتورز أيضًا لتقديم محول CCS لمحول NACS في المستقبل، لذلك سيكون العملاء قادرين على الشحن من أجهزة الشحن السريعة الحالية غير تسلا.

لا تتبنى فقط جنرال موتورز شاحن تسلا سوبر تشارجر، حيث وعدت الشركة أيضاً بدمجها في مركباتها وتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بها، ويعد هذا بمساعدة السائقين "بسرعة وسهولة في تحديد موقع ودفع الرسوم وبدء الشحن في تسلا سوبر تشارجر".

جنرال موتورز تنضم لفورد في اعتمادها شواحن تسلا

أصدرت ماري بارا ، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز بيانًا قالت فيه: "إن رؤيتنا لمستقبل السيارات الكهربائية بالكامل تعني إنتاج الملايين من المركبات الكهربائية ذات المستوى العالمي عبر الفئات ونقاط الأسعار ، مع إنشاء نظام بيئي من شأنه تسريع تبني المركبات الكهربائية بشكل جماعي."

أضافت ماري بارا: "هذا التعاون هو جزء أساسي من استراتيجيتنا وخطوة تالية مهمة في توسيع نطاق الوصول السريع إلى أجهزة الشحن السريعة لعملائنا، لن يساعد ذلك فقط في جعل الانتقال إلى المركبات الكهربائية أكثر سلاسة لعملائنا، ولكنه قد يساعد في تحريك الصناعة نحو معيار شحن واحد في أمريكا الشمالية".

وصرحت مديرة البنية التحتية للشحن في تسلا، ريبيكا تينوتشي قائلة: "مهمتنا هي تسريع انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة، يُعد منح كل مالك للمركبة الكهربائية حق الوصول إلى الشحن في كل مكان والموثوقية حجر الزاوية في تلك المهمة، نحن متحمسون للعمل مع رواد الصناعة الآخرين مثل جنرال موتورز لتوفير الوصول إلى شبكة تسلا سوبر تشارجر عبر معيار الشحن في أمريكا الشمالية".