عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طلبات إعانة البطالة في أمريكا ترتفع إلى 261 ألف طلب جديد

صدى البلد

ارتفعت طلبات إعانة البطالة إلى 261 ألف طلب جديد من 233 ألف المسجلة سابقًا في القراءة المعدلة، ومتجاوزة توقعات المحللين عند 235 ألف طلب.

 

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الطلبات، لا تزال عند مستويات تتماشى مع سوق العمل. وذكرت الحكومة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد أضاف 339 ألف وظيفة في مايو. على الرغم من ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 3.7% من 3.4% في أبري، إلا أنه لا يزال منخفضًا وفقًا للمعايير التاريخية.

 

وجاء الارتفاع مدفوعًا بقطاع الخدمات، بما فيها فئة الترفيه والضيافة، والتي لاتزال تحاول التعافي بعد أن عانى القطاع في الحصول على اليد العاملة خلال السنتين الماضيتين، كما عاش قطاعا الرعاية الصحية والتعليم تسارعًا في معدلات التقاعد خلال جائحة كوفيد.

 

وتتماشى هذه المعطيات مع توقعات الاقتصاديين بأن الاقتصاد سيشعر قريبًا بالتأثير الكامل للزيادات البالغة 500 نقطة أساس في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022 لترويض التضخم.

الاحتياطي الفيدرالي التعليم الاقتصاديين الحكومة التضخم الاقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| أول رد فعل لـ عصام الشوالي بعد الهجوم عليه من جماهير الأهلي

الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي بالميركاتو الصيفي

صدمة مزدوجة للوداد قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

خبر صادم للوداد قبل موقعة الأهلي

الوداد يصدر قرارا تاريخيا قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مبلغ خرافي.. فرج عامر يكشف حقيقة عرض الهلال السعودي لـ محمد صلاح

الصور الأولى لحادث أتوبيس الوادي الجديد.. مصرع 3 وإصابة 26 شخصا

700 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي

ترشيحاتنا

كيف تصلي سنة الظهر يوم الجمعة؟.. الإفتاء توضح أفضل طريقة

الفنان أحمد هاني يتعرض لحادث سيارة مروع.. تفاصيل

الذكاء الاصطناعي يساعد علماء الآثار في حل لغز حير الجميع

بسبب الأمطار الغزيرة.. الفيضانات تغمر جنوب غرب الصين والأرصاد تحذر من القادم

قمت بترقيتك.. هفوة جديدة لـ بايدن مع سوناك يحاول إصلاحها بـ مزحة|فيديو

مصر ترحب بجهود لجنة 6+6 المشتركة بين النواب والمجلس الأعلى الليبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض مرض الكبد الدهني.. انتبه

بفستان لافت… كارمن سليمان تثير الجدل بهذه الإطلالة

لأول مرة..انطلاق معرض مصر الدولى للطيران والفضاء في مايو 2024 بمطار العلمين

أبراج تعشق السفر والرحلات| تعرف عليها

فيديو

لأول مرة..انطلاق معرض مصر الدولى للطيران والفضاء في مايو 2024 بمطار العلمين

صلاح الأبرز هؤلاء النجوم على أعتاب الدوري السعودي.. فيديو جراف

شخصية شهيرة وراء النقص العالمي في الطلاء الوردي .. أعرف القصة؟

أكلة سمك وجمبري في الإسكندرية بـ 6 آلاف جنيه تستدعي تحركا عاجلا وبيانًا رسميًا.. ماذا تحتوي؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

اﻟﻤﺰﻳﺪ