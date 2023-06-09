طلبات إعانة البطالة في أمريكا ترتفع إلى 261 ألف طلب جديد

ارتفعت طلبات إعانة البطالة إلى 261 ألف طلب جديد من 233 ألف المسجلة سابقًا في القراءة المعدلة، ومتجاوزة توقعات المحللين عند 235 ألف طلب.

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الطلبات، لا تزال عند مستويات تتماشى مع سوق العمل. وذكرت الحكومة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد أضاف 339 ألف وظيفة في مايو. على الرغم من ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 3.7% من 3.4% في أبري، إلا أنه لا يزال منخفضًا وفقًا للمعايير التاريخية.

وجاء الارتفاع مدفوعًا بقطاع الخدمات، بما فيها فئة الترفيه والضيافة، والتي لاتزال تحاول التعافي بعد أن عانى القطاع في الحصول على اليد العاملة خلال السنتين الماضيتين، كما عاش قطاعا الرعاية الصحية والتعليم تسارعًا في معدلات التقاعد خلال جائحة كوفيد.

وتتماشى هذه المعطيات مع توقعات الاقتصاديين بأن الاقتصاد سيشعر قريبًا بالتأثير الكامل للزيادات البالغة 500 نقطة أساس في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022 لترويض التضخم.