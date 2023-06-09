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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لإنشاء مصنع في مصر.. توقيع بروتوكول تعاون لإنتاج الوحدات المتحركة للسكك الحديدية

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للسكك الحديدية وشركة كولواى مصر للتصنيع المحلي للمكونات الداخلية للوحدات المتحركة  الخاصة بالهيئة القومية للسكك الحديدية. 

وقع عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس محمد عامر بصفته رئيساً لمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعن شركة كولواى مصر الفارو كولومير فلوريس بصفته المدير العام للشركة.

وصرح وزير النقل بأن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها الصناعات المغذية وقطع الغيار الخاصة بالوحدات المتحركة للسكك الحديدية بما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبرتها وما تستخدمه من تكنولوجيا حديثة في هذا المجال ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى المهندسين والعمال المصريين.

وأعلن الوزير أن الهدف من البروتوكول هو قيام شركة كولواى مصر بتأجير مساحة عبارة عن مبني وقطعة أرض بكوم أبو راضي، بغرض إنشاء مصنع لتصنيع المكونات الداخلية للوحدات المتحركة والأنظمة المشابهة بهدف ( تصنيع وتوريد المكونات الداخلية اللازمة لتطوير وعمرة وصيانة الوحدات المتحركة الخاصة بالهيئة ، وتصنيع وتوريد المكونات الداخلية اللازمة لتطوير عربات النوم والنادي الإسباني، وكذلك تصنيع وتوريد المكونات الداخلية للوحدات المتحركة التي سيتم تصنيعها داخل مصر) وذلك بهدف زيادة المكون المحلي.

وأكد وزير النقل اننا نسابق الزمن لتوطين كافة صناعات النقل في مصر، لافتا إلى أن هذا النهج هو نهج وزارة النقل والتي تبنت شعار لا استيراد من الخارج ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل.

وأشار إلى أنه لن يتم من الآن اي تعاقد جديد لشراء جرارات أو عربات سكك حديدية أو مترو إنفاق أو مونوريل من خارج مصر، خاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بأنواعها المختلفة والصناعات المغذية لها في مصر من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال .
 

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