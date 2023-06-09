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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على حريق محدود بمصنع ورق الكرتون في المنوفية دون إصابات

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق في المنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء في محافظة المنوفية من السيطرة على حريق محدود مصنع ورق الكرتون بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا.

 

وتلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة قويسنا بنشوب حريق داخل مصنع ورق كرتون في المنطقة الصناعية.

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بانتقال قوات الحماية المدنية والإطفاء تم السيطرة علي الحريق الذي تبين نشوبه في مخلفات في المصنع امتدت الي بكر الورق الموجود بالمصنع.

وبسؤال مالك المصنع أكد أن سبب اندلاع الحريق هو تفاعلات كيميائية بالمخلفات الورقية والتي أدت إلى اشتعال النيران.

كما تبين عدم وجود إصابات بشرية وتبين احتراق بعض المخلفات و١٥ بكرة ورق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اشتعال النيران السيطرة على الحريق الحماية المدنية المخلفات الورقية المنطقة الصناعية قويسنا محافظة المنوفية

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