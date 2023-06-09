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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء أوكرانيا: ترميم محطة كاخوفكا يتكلف ملياري يورو

صدى البلد

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إن ترميم محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية سيتكفل حوالي مليار يورو وستتكلف الأعمال الأخرى ذات الصلة نفس التكلفة.

وقال شميهال - في اجتماع مع الحكومة، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الجمعة - إنه "وفقًا للبيانات الأولية سيكلف ترميم محطة الطاقة الكهرومائية حوالي مليار يورو. وستتكلف الأعمال الأخرى ذات الصلة نفس التكلفة وقد اتفقت السلطات بالفعل مع البنك الدولي على إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات بعد هذه الكارثة".

يذكر أن القرات الروسية فجرت المحطة ليلة 6 يونيو ومازال إجلاء السكان من المنطقة قائم بسبب الفيضان التي تسبب عنه الانفجار.
 

القرات الروسية محطة الطاقة الكهرومائية الطاقة الكهرومائية رئيس الوزراء الأوكراني

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