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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو مسلم: الوداد لن يغامر هجوميا أمام الأهلي

صدى البلد

أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق أن سفين فاندنبروك مدرب الوداد لن يغامر هجوميا أمام الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.


قال أبو مسلم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سفين فاندنبروك مدرب الوداد لن يغامر هجوميا أمام الأهلي رغم خوضه المباراة على ملعب محمد الخامس" 


أضاف: "فاندنبروك ساهم في تطور أداء الوداد عكس خوان كارلوس جاريدو، عمل بطريقة لعب لا تُناسب الوداد" 


واختتم: "مبسوط جدا باهتمام إدارة الأهلي بلاعبي الفريق قبل مواجهة الوداد في العودة، سلام الخطيب على لاعيبة الأهلي بيعكس المسؤولية اللي على اللاعيبة والتركيز"

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