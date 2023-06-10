بعد حفل إحياء ذكراه.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ يوجه رسالة نارية لإدارة الأوبرا

وجه محمد شبانة ، ابن شقيق المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، رسالة عتاب إلى إدارة دار الأوبرا المصرية، بسبب عدم دعوة أسرة عبد الحليم حافظ إلى حفل إحياء ذكراه، التى أقيمت مساء أمس على المسرح الكبير.



وكتب شبانة، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: كيف يكون هناك حفل كبير بمناسبة ذكرى ميلاد حليم وفي دار الاوبرا المصرية وبرعاية وزارة الثقافة ولا تقوم هذه الهيئات بدعوة عائلة العندليب كيف؟.

وأضاف: مع العلم أن حليم ليس شخصية عامة في نظر القانون بل شخصية مشهورة ولا يجوز استخدام اسمه أو صورته للترويج لحفل، ده بالنسبة للقانون ونحن أسرته نشجع هذه الحفلات ومبادرات الدولة ولكن تجاهل المنظمين قد يدفعنا لغير ذلك في المستقبل.



حفل دار الأوبرا

وأقامت مساء أمس دار الأوبرا المصرية حفل غنائي لفرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك فى تمام الثامنة والنصف على المسرح الكبير.

وجاء هذا الحفل لإحياء ذكرى عبد الحليم حافظ، وقدمت الفرقة مجموعة من أشهر الأغاني التى قدمها العندليب بصوت نجوم الأوبرا .

شبانة يحذر من استخدام صوت العندليب

وقال محمد شبانة، نجل شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، إن القانون يجرم استخدام أصوات المشاهير والفنانين عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، دون الرجوع إلى الورثة، لافتا إلى أن جمهور العندليب الأسمر من بين أسرته، مشيرا إلى أن القانون يجرم استخدام أصوات المشاهير والفنانين عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، دون الرجوع إلى الورثة.