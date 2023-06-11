شاب يواجه تنمر زملائه بتدشين جيم رياضي بعلب السمن والكاوتش في المحلة

شهدت قرية منشأة الأمراء التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، استمرار حالة من السعادة والفرحة بين صفوف أسرة الشاب محمود عبادة، في أوائل العقد الثالث من عمره، عقب تدشينه أول جيم رياضي مكون من علب السمن والكاوتش، أعلى سطح منزله، سعيا لتكوين فورمة رياضية بعدما تعرض إلى التنمر من زملائه وجيرانه بسبب جسده الرفيع.

"الحمد لله ربنا حقق حلمي البسيط بتخصيص غرفة أعلى سطح المنزل من أجل ممارسة الرياضة وبناء جسد قوي يكفل لي بنيانا قويا ومواجهة تنمر جيراني"، بتلك الكلمات عبر الشاب محمود عبادة، أحد طلاب الأزهر الشريف، مشيرا إلى أنه يمارس الرياضة وجميع التمارين طوال 4 ساعات يوميا، وقال: "الجسد السليم مع ممارسة التدريب ومراعاة العقل والتفكير الجيد لضمان صحة جيدة بإذن الله".

وكشف الشاب الرياضي أنه يحرص علي نشر فيديوهات متعددة عبر منصات السوشيال، خاصة تطبيق “تيك توك”، لتوعية الشباب الذين تتراوح أعمارهم السنية بين 15 و25 بأهمية التدريب ولعب جميع الألعاب الرياضية.



وأضاف الشاب الرياضي أنه استعان بعلب السمن وقطع من الكاوتش للتحديد الأثقال وإقامة جميع التدريبات بشكل منتظم حفاظا على البنيان الجسدي.

جدير بالذكر أن قرية منشأة الأمراء خالية من أي مراكز رياضية متخصصة في الجيم الرياضي، ولكن يبلغ عدد سكانها قرابة 15 ألف شخص على الأكثر من أجيال الشباب بمراحل التعليم الإعدادي والثانوي والجامعي.