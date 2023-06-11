عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاب يواجه تنمر زملائه بتدشين جيم رياضي بعلب السمن والكاوتش في المحلة

الشاب الرياضي بالغربية
الشاب الرياضي بالغربية

شهدت قرية منشأة الأمراء التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، استمرار حالة من السعادة والفرحة بين صفوف أسرة الشاب محمود عبادة، في أوائل العقد الثالث من عمره، عقب تدشينه أول جيم رياضي مكون من علب السمن والكاوتش، أعلى سطح منزله، سعيا لتكوين فورمة رياضية بعدما تعرض إلى التنمر من زملائه وجيرانه بسبب جسده الرفيع.

بطنطا والمحلة.. عروض قصور الثقافة المسرحية تخطف أنظار جمهور الغربية|صور

"الحمد لله ربنا حقق حلمي البسيط بتخصيص غرفة أعلى سطح المنزل من أجل ممارسة الرياضة وبناء جسد قوي يكفل لي بنيانا قويا ومواجهة تنمر جيراني"، بتلك الكلمات عبر الشاب محمود عبادة، أحد طلاب الأزهر الشريف، مشيرا إلى أنه يمارس الرياضة وجميع التمارين طوال 4 ساعات يوميا، وقال: "الجسد السليم مع ممارسة التدريب ومراعاة العقل والتفكير الجيد لضمان صحة جيدة بإذن الله".

وكشف الشاب الرياضي أنه يحرص علي نشر فيديوهات متعددة عبر منصات السوشيال، خاصة تطبيق “تيك توك”، لتوعية الشباب الذين تتراوح أعمارهم السنية بين 15 و25 بأهمية التدريب ولعب جميع الألعاب الرياضية.

تقييم سلوك القص للكمرات الخرسانية المسلحة باستخدام تقنية الدفن.. رسالة ماجستير بجامعة طنطا


وأضاف الشاب الرياضي أنه استعان بعلب السمن وقطع من الكاوتش للتحديد الأثقال وإقامة جميع التدريبات بشكل منتظم حفاظا على البنيان الجسدي.

جدير بالذكر أن قرية منشأة الأمراء خالية من أي مراكز رياضية متخصصة في الجيم الرياضي، ولكن يبلغ عدد سكانها قرابة 15 ألف شخص على الأكثر من أجيال الشباب بمراحل التعليم الإعدادي والثانوي والجامعي.

اعلى سطح منزل التعليم الاعدادى السعادة والفرح السوشيال الكاوتش المسرحية بمحافظة الغربية تطبيق التيك توك توعية الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار ينهي الأزمة| هذه هي أسعار السجائر الحقيقية للمستهلك.. ودونها نصب

قناة مجانية تنقل مباراة الاهلى والوداد بث مباشر اليوم في نهائي أفريقيا

جمعتها علاقة عاطفية بالميكانيكي والطالب.. فتاة صغيرة تتعرض للابتزاز بمقاطع إباحية

الفراخ تتراجع مجددا.. سعر الدواجن البيضاء اليوم الأحد 11-6-2023

قبل ساعات من انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 .. تحذير عاجل للطلاب

480 جنيها.. تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب عيار 21 اليوم 11-6-2023

عاصفة جديدة تضرب البلاد.. الأرصاد تعلن عن طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

الأنبا أغناطيوس يترأس اجتماع مجمع كهنة المحلة الكبرى

ترشيحاتنا

هدف الذهاب صعّبها .. سيناريوهات تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا 

هل يستجاب الدعاء عند شرب ماء زمزم؟.. وما صحة حديث "زمزم لما شرب له"

لميس سلامة: الأهلي قادر على العودة بالأميرة الأفريقية من المغرب| فيديو

شاهد| سفير القاهرة في بكين يشارك في فاعلية يوم مصر بالعاصمة الصينية

بعد وفاته.. تعرف على رأي حمدي أبو جليل في الرواية المصرية المعاصرة

«فيتش»: قطاع الاتصالات المصري يوفر مجالا كبيرا للنمو المتوازن خلال الفترات القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الفرقاطة القهار إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بإنضمامها للقوات البحرية

للرجال.. أطعمة يجب أن يتناولها المتزوجون لهذه الأسباب

قرار ينهي الأزمة| هذه هي أسعار السجائر الحقيقية للمستهلك.. ودونها نصب

تجلس بطريقة مثيرة.. شاهد إطلالة هيفاء وهبي بكورسية توب تشعل السوشيال ميديا

فيديو

وصول الفرقاطة القهار إلى قاعدة الإسكندرية إيذاناً بإنضمامها للقوات البحرية

أنا أغلى مغني بالدليل .. محمد رمضان يوضح سبب ركوبه طائرة خاصة

جمعت مليون جنيه قبل وفاتها.. حكاية غوايش أغنى متسولة في قنا

قبل أحمد حجازي .. لاعبون أصيبوا بالرباط الصليبي أكثر من مرة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ