إبراهيم فايق عن تتويج مانشستر سيتي بدوري الأبطال: جوارديولا على قمة الهرم

أشاد الإعلامي إبراهيم فايق بالمدرب جوارديولا بعد تتويج فريق مانشستر سيتي بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه عبر حسابة بموقع تويتر.

وكتب إبراهيم فايق: جوارديولا على قمة الهرم في كل شيء.. أخيرا قررت الكرة انت تمنح النهاية المنتظرة والمتوقعة للسيتي بلا أي تويستات.

وتُوّج فريق مانشستر سيتي بطلًا ل دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه الصعب على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

فريق إنتر سيطر على أحداث المباراة في بدايتها رغم تهديد مانشستر سيتي لمرمى أونانا، حيث ارتكب مدافعو الفريق الإنجليزي العديد من الأخطاء دون أن يستغلها خصمهم الإيطالي.

فرص مانشستر سيتي

وفي الدقيقة الخامسة، كاد برناردو سيلفا أن يسجل لـ مانشستر سيتي، عندما اقتحم منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى إنتر.

وفي الدقيقة 27، أهدر النرويجي إيرلينج هالاند أخطر فرص المباراة، عندما تلقى تمريرة رائعة من كيفن دي بروين، لينفرد بمرمى إنتر، لكن أونانا تصدى لتسديدته ببراعة.

وفي الدقيقة 29، سدد كيفن دي بروين الكرة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها أونانا بسهولة.