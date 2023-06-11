حديث كولر مع عبد الحفيظ.. تدريبات حماسية للاعبي الأهلي قبل لقاء الوداد

حرص موقع صدى البلد الأخباري علي نقل تفاصيل المران الأخير النادي الأهلي قبل مباراة إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في حالة من التركيز الشديد والحماس لخوض المباراة النهائية بأمال وطموحات تحقيق اللقب الحادي عشر في تاريخه والانتقام من نهائي العام الماضي أمام الوداد .

وظهر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في حديث جانبي مطول مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي خلال استعدادات الفريق لمواجهة الوداد المغربي .

وتواجد محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي في تدريبات الفريق قبل المباراة النهائية المرتقبة امام الوداد المغربي المقرر إقامتها مساء اليوم علي ملعب مركب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء .

وتقام مباراة النادي الأهلي ضد الوداد المغربي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا علي ملعب محمد الخامس .

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز علي الوداد المغربي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بالقاهرة في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا .