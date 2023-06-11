العواري: الدولة عملت على توفير سبل الرعاية والراحة للحجاج.. فيديو

أكد دكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين الأسبق، أن هذا العام هناك دلالة كبيرة على الاهتمام من قبل المسئولين بالدولة على توفير سبل الرعاية والعمل على راحة الحجيج والعناية بهم، حتى يؤدوا فريضة الحج بصورة سهلة.

وقال عبد الفتاح العواري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أنه على الحجاج أن يلتزموا بتعاليم وزارة الداخلية والسلطات المنظمة للحج في المملكة العربية السعودية، حتى عودتهم للوطن.



وتابع عميد كلية أصول الدين الأسبق: أنصح الحجاج ألا يعكر صفو حجه ، وأن يبتعد عن ايذاء الآخرين ويبتعد عن المشادات والزحام، لأن الحج المبرور يتحقق بتوافر شروط البر، "والله قال تعالى "فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج".

مغفرة الذنوب ومحو السيئات.

ووجه عبد الفتاح العواري رسالة هامة للحجيج قائلا "انشغلوا بذكر الله والإستغفار والتركيز في أداء المناسك، والحاج يذهب، لمغفرة الذنوب ومحو السيئات.