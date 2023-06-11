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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النمسا: قمة السلام تدعو إلى مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا

صدى البلد

دعا المشاركون في قمة المجتمع المدني لمساعدة أوكرانيا اليوم "الأحد" إلى دعم الحوار بين القادة السياسيين والحركات الاجتماعية من أجل إجراء مفاوضات ناجحة تقود إلى وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة في أوكرانيا .

جاء ذلك في ختام أعمال القمة اليوم، التي استمرت يومين واستضافتها العاصمة النمساوية فيينا بمشاركة عدد كبير من قيادات حركات السلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان حول العالم.

واستمع الحضور في اليوم الثاني والختامي إلى رسالة مصورة بالفيديو من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا دعا فيها إلى الوقف الفوري للهجمات الروسية على أوكرانيا ودعم إحلال السلام ووقف إراقة الدماء خاصة من المدنيين الأبرياء.

كما تحدثت أمام المؤتمر كلير دالي عضو البرلمان الأوروبي ممثل أيرلندا عن ضرورة التكاتف الدولي لوقف الحرب والضغط على قادة السياسة والعسكرية لإنهاء الهجمات.

وفي ختام القمة... أطلق قادة منظمات السلام الدولية ما سمي " نداء فيينا من أجل السلام في أوكرانيا " وناقش القادة الخطوات المقبلة للمجتمع المدني بعد قمة فيينا.
 

أوكرانيا البرلمان الأوروبي ايرلندا عضو البرلمان الأوروبي الرئيس البرازيلي

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