حوار سابق.. الإعلامي الراحل السيد الغضبان: كسبت خبرات من الإذاعة وهذه نصيحتي للشباب

عرضت "أخبار مصر” لقاء سابق مع الإعلامي الكبير الراحل السيد الغضبان، ضيفا على الإعلامي أيمن عدلي في برنامج "كنوز الوطن" .

و أكد "الغضبان"، أنه مر بالعديد من الخبرات بعمله في إذاعة "صوت العرب"، عمل "كقارئ نشرة، مخرج، مقدم، و مراسل إذاعي" و أنه أستقال من الإذاعة 3 مرات و لكنه كان يرجع إليها في كل مرة، موضحا انه نتيجة لكل هذا إكتسب العديد من الخبرات في كل ألوان العمل الإذاعي.

و أشار "الغضبان"، في حواره السابق إلى أن المذيع الراحل "أحمد سعيد" كان أكبر من أن يكون مذيع، و كان زعيم سياسي بمعنى الكلمة.

و لفت "الغضبان"، إلى أن قرار فصله من الإذاعة عام 1971 بقرار جمهوري، أعطى له الفرصة لينشط في أفاق أخرى مثل الصحافة، و أنه عاد إلى بيروت وعمل بالصحف و التجارة و كتابة البرامج للمنتجين بالإذاعة، حتى عرضت عليه بعض من هذه الإذاعات العمل معه و عمل مراسل لإذاعة أبو ظبي ببيروت.

نصيحة للشباب

و تابع، ناصحا بعد التجارب التي مر بها في مسيرة حياته معقبا: "كل إنسان لديه إمكانيات يجب أن يعرفها و يستغلها لشق طريق أخر و لا ينكسر أو يستسلم".

