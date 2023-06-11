عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حوار سابق.. الإعلامي الراحل السيد الغضبان: كسبت خبرات من الإذاعة وهذه نصيحتي للشباب

السيد الغضبان
السيد الغضبان

عرضت "أخبار مصر” لقاء سابق  مع الإعلامي الكبير الراحل السيد الغضبان، ضيفا على الإعلامي أيمن عدلي في برنامج "كنوز الوطن" .

و أكد "الغضبان"، أنه مر بالعديد من الخبرات بعمله في إذاعة "صوت العرب"، عمل "كقارئ نشرة، مخرج، مقدم، و مراسل إذاعي"  و أنه أستقال من الإذاعة 3 مرات و لكنه كان يرجع إليها في كل مرة، موضحا انه نتيجة لكل هذا إكتسب العديد من الخبرات في كل ألوان العمل الإذاعي.

و أشار "الغضبان"، في حواره السابق إلى أن المذيع الراحل "أحمد سعيد" كان أكبر من أن يكون مذيع، و كان زعيم سياسي بمعنى الكلمة.

و لفت "الغضبان"، إلى أن قرار فصله من الإذاعة عام 1971 بقرار جمهوري، أعطى له الفرصة لينشط في أفاق أخرى مثل الصحافة، و أنه عاد إلى بيروت وعمل بالصحف و التجارة و كتابة البرامج للمنتجين بالإذاعة، حتى عرضت عليه بعض من هذه الإذاعات العمل معه و عمل مراسل لإذاعة أبو ظبي ببيروت.

نصيحة للشباب

و تابع، ناصحا بعد التجارب التي مر بها في مسيرة حياته معقبا: "كل إنسان لديه إمكانيات  يجب أن يعرفها و يستغلها لشق طريق أخر و لا ينكسر أو يستسلم". 
 

السيد الغضبان اخبار مصر كنوز الوطن الإعلامي أيمن عدلي الإذاعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 مفاجأت سارة للأهلي قبل مباراة الوداد.. يكشفها كبير مشجعي الزمالك |تقرير

شر البلية| حقيقة وتفاصيل إذاعة مباراة الأهلي والوداد على قناة "حرامي سينما"

عاجل .. تشكيل الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة.. قناة مغربية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي.. اعرف التردد

الأمن المغربي يتدخل| الأهلي يتعرض لمضايقات من جماهير الوداد قبل نهائي إفريقيا

مفاجأة.. تقارير تكشف عن بيع مصطفى فتحي نهائيا لهذا النادي

ناقد رياضى يكشف عن تشكيل الأهلي أمام الوداد

وفاة شقيق الفنان كريم أبو زيد

ترشيحاتنا

أسعار مرسيدس C180 موديل 2023 بالسوق المصري .. صور

بملابس صيفية .. ابنة صلاح عبد الله تثير الجدل على السوشيال ميديا

وزير التعليم: تفتيش الطلاب 3 مرات بلجان الثانوية العامة لكشف وسائل الغش

مفاجأة لصالح الأهلي تنصف القلعة الحمراء أمام الوداد.. اعرف الحكاية

مصر للطيران تتوسع في شبكتها الجوية .. افتتاح خطين جديدين إلى مانشستر ودلهي

بدائل الثانوية العامة 2023 بمجموعة أقل من 140 درجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحل اليوم.. نص كلمة حمدي أبو جليل بعد فوزه بجائزة نجيب محفوظ

لخسارة 2 كيلو فى الأسبوع.. خبير تغذية يقدم رجيم الكمون السحرى

يدمر الصحة .. احذر من تناول السكر الأبيض لهذه الأسباب

الوشاح.. تحدٍ خطير ينهي حياة فتاة على TikTok

فيديو

حماتك هتطبخلك وتغسلك وتدلعك.. مميزات جوازة بيت العيلة في كوكب ياسمين عز

محمد رمضان يقدم روشتة لجمهوره: 4 أسباب تجعلك نمبر وان «فيديوجراف»

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

مبادرة الرئيس.. خطوات الخضوع للكشف المبكر عن الأورام السرطانية مجانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ