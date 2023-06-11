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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من 4 وزارات أمريكية بشأن الطائرات المسيرة الإيرانية

المسيرات الإيرانية
المسيرات الإيرانية - أرشيفية

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن وزارات العدل والخزانة والخارجية والتجارة الأمريكية، أصدرت تحذيرا يخطر المجتمع الدولي بالتهديد الذي تمثله طائرات إيران المسيرة.

وحسب “سي إن إن”، قالت الوزارات الأربع في بيان: "يخطر التنبيه الشركات الصناعية الخاصة بالمكونات ذات صلة بالطائرات المسيرة التي تسعى إيران إلى الحصول عليها، لتطوير برنامج الطائرات المسيرة، وبالكيانات التي تشارك في توريد الطائرات المسيرة الإيرانية وإنتاجها وتوزيعها".

وأضاف: "يقدم التنبيه توصيات للمستوردين والمصنعين والموزعين والمؤسسات المالية، بغية تنفيذ العناية الواجبة الفعالة والرقابة الداخلية ذات الصلة بأنشطة إيران المتعلقة بالطائرات المسيرة بشكل خاص”.

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وأضاف البيان: "يجب أن يكون القطاع الخاص يقظا لتلبية التزاماته القانونية فيما يتعلق بتطوير إيران للطائرات المسيرة وتوريد المكونات ذات الصلة، وإتمام دوره لمنع أي أنشطة تعزز تطوير برامج الطائرات المسيرة الإيرانية الخطيرة”.

وأوضح أن “روسيا تواصل استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في هجماتها ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا”.

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