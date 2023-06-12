عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبيل اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. انخفاض في أسعار النفط

أسعار النفط
أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ يحاول المستثمرون معرفة ميول المركزي الأمريكي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، في حين أثرت مخاوف مرتبطة بنمو الطلب على الوقود في الصين وزيادة إمدادات الخام الروسية على السوق

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.4% إلى 74.50 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 24 سنتا أو 0.3% إلى 69.93 دولار للبرميل.

وسجل الخامان ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي في الأسبوع الماضي بعد بيانات اقتصادية صينية مخيبة للتوقعات أثارت مخاوف بخصوص نمو الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم، الأمر الذي فاق في تأثيره انتعاش الأسعار بفعل قرار السعودية خفض الإنتاج مليون برميل يوميا في يوليو.

وتتوقع معظم أطراف السوق أن يبقي المركزي الأمريكي الفائدة دون تغيير في ختام اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء. ويعزز رفع الفائدة العملة الأمريكية، مما يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى ويضغط على الأسعار.

وخفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط بسبب إمدادات أعلى من المتوقع من روسيا وإيران، ورفع توقعاته للإمداد من البلدين وفنزويلا في 2024 بمقدار 800 ألف برميل يوميا.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي العقود الآجلة لخام برنت العقود الآجلة الدولار الخام الروسي النفط اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من خالد الغندور عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

طلب عاجل من كاف إلي الأهلي عقب التتويج بدوري أفريقيا.. تعرف عليه

التعويم انتهى والجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

الحلم يتحقق.. تراجع سعر الذهب بقوة إلى أقل من 2000 جنيه الآن

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تحقيق الأهلي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يعلن مفاجأة للجماهير بشأن غرامة كهربا

بسبب قرار الإدارة الفنية.. لاعبان من الأهلي لن يعودا مع بعثة الفريق

رسالة مثيرة من خبير لوائح لـ كهربا عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

شبح الخلافات يطارد تويتر وجوجل بعد رفض إيلون ماسك دفع فواتير خدماتها

الجردل مكتبها.. قصة ملهمة لـ منة الله الأولى على الشهادة الإعدادية بكفرالشيخ|شاهد

قبل وصولها لـ مليون جنيه .. سعر أرخص فئات "هافال H6" في مصر |صور

حدث ليلا.. نسر الأهلي يحلق في سماء المغرب بالنجمة الـ11 وتهنئة خاصة من الرئيس السيسي.. نداء عاجل بشأن كارثة محتملة في أوكرانيا

عمرو العادلي يكشف أسرار خاصة عن الراحل حمدي أبو جليل

قرار عاجل من المحكمة بشأن محامي وآخرين في قضية الهوج بول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فقدان الشهية وانتفاخ البطن.. هذه العلامات تشير إلي الإصابة بمرض خطير

أبراج تشعر بالإهمال العاطفي طوال الوقت.. هل انت منهم؟

طريقة عمل كيك الأناناس بمذاق لا يقاوم

مرض القلب الناتج عن ارتفاع ضغط الدم| أعراض خطيرة

فيديو

أصعب من فيديو القرش.. رسالة من أخت العريس لعروسه تثير الجدل على الفيسبوك

حماتك هتطبخلك وتغسلك وتدلعك.. مميزات جوازة بيت العيلة في كوكب ياسمين عز

محمد رمضان يقدم روشتة لجمهوره: 4 أسباب تجعلك نمبر وان «فيديوجراف»

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ