قبيل اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. انخفاض في أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ يحاول المستثمرون معرفة ميول المركزي الأمريكي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، في حين أثرت مخاوف مرتبطة بنمو الطلب على الوقود في الصين وزيادة إمدادات الخام الروسية على السوق

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.4% إلى 74.50 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 24 سنتا أو 0.3% إلى 69.93 دولار للبرميل.

وسجل الخامان ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي في الأسبوع الماضي بعد بيانات اقتصادية صينية مخيبة للتوقعات أثارت مخاوف بخصوص نمو الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم، الأمر الذي فاق في تأثيره انتعاش الأسعار بفعل قرار السعودية خفض الإنتاج مليون برميل يوميا في يوليو.

وتتوقع معظم أطراف السوق أن يبقي المركزي الأمريكي الفائدة دون تغيير في ختام اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء. ويعزز رفع الفائدة العملة الأمريكية، مما يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى ويضغط على الأسعار.

وخفض بنك جولدمان ساكس توقعاته لأسعار النفط بسبب إمدادات أعلى من المتوقع من روسيا وإيران، ورفع توقعاته للإمداد من البلدين وفنزويلا في 2024 بمقدار 800 ألف برميل يوميا.