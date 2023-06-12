اغتنمها.. 9 نصائح نفسية تخلصك من التوتر وتصفي ذهنك داخل لجنة الامتحان

التركيز أثناء الامتحان، هو من أهم الأشياء التي يجب أن يتحلى بها الطالب قبل دخول لجنة الامتحان ، لذلك يحتاج إلى نفسية صافية خالية من الضغوط والتوتر ، لكن قد تحدث أشياء سواء منه أو من المحيطين به تسبب له ارتباك نفسي قبل دخوله الامتحان، لذلك نقدم بعض النصائح النفسية للطالب لكي يصبح ذهنه صافيا.

بعض النصائح النفسية

أكد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية في تصريحات خاصة لصدي البلد ، أن هناك مجموعة من النصائح النفسية يجي علي الطالب أن يتحلى بها قبل دخوله لجنة الامتحان منها :

١- عدم الضغط على العقل بمذاكرة كم كبير من المواد فى وقت قصير ، وذلك فى محاولة لتصفية الذهن قبل الإمتحان على الأقل بساعتين حتى يتمكن المخ من إسترجاع المعلومات.

٢- يتعرض الطالب خلال فترة الامتحانات لضغط نفسي شديد من قبل المحيطين به، لا سيما أبويه ومعلميه، لأنهم يرغبون في أن يحقق أعلى الدرجات أو الالتحاق بكلية معينة، مما يشعره بالقلق والتوتر.

٣- الخوف من الفشل .. يرجع سبب توتر وقلق الطالب أثناء الامتحانات إلى خوفه من عدم تحقيق الدرجات التي ينتظرها أبويه ومعلميه أو رسوبه في الاختبارات.

٤- القلق الزائد يولد الخوف ويجعله أكثر حدة عند الطالب، كما يجعله يواجه صعوبة في أداء الامتحانات أو فشله في تجاوزها

٥- إذا كان الطالب غير معتادًا على العمل تحت ضغط، سيشعر بالقلق والتوتر خلال الامتحانات، خاصةً أن هذه الفترة ترتبط بقيود زمنية صارمة.

٦- قد تشعر بصعوبة التركيز وتشتت الانتباه في الدقائق الأولى من الامتحان، نتيجة التوتر العام وبعض المؤثرات الخارجية الأخرى، وللخروج من هذه الحالة، يتعين عليك أخذ استراحة قصيرة، عن طريق غلق عينيك لمدة دقيقتين، ومحاولة عدم التفكير في أي سؤال، بل احرص إلهاء عقلك في أي شيءٍ آخر، مثل استرجاع كلمات أغنيتك المفضلة أو العد من 1 إلى 10 برتم بطئ.

٧- عمل تمارين التنفس حيث انها تساعد على الاسترخاء والقضاء على التوتر والقلق، مما يساعد على زيادة التركيز والانتباه أثناء الإجابة على أسئلة الامتحان ، أما عن طريقة ممارستها، كل ما عليك فعله هو الرجوع إلى الوراء حتى تلامس بظهرك المقعد، ثم قم بوضع يدك على بطنك، وخذ نفسًا عميقًا عن طريق الأنف، ثم أخرجه ببطء عن طريق الفم

٨- احرص على الاحتفاظ بزجاجة مياه بجانبك أثناء تأدية الامتحان، والشرب منها بين الحين والآخر، لأن الماء يعمل على تقوية الروابط العصبية، مما يساعد على زيادة التركيز ومنع تشتت الانتباه.

٩- يمكنك إضافة أوراق النعناع الطازجة أو شرائح الليمون، لإضفاء مذاقًا مميزًا إلى ماء، يجدد طاقتك ويشعرك بالانتعاش والحيوية.