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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ربيعة الأكثر فوزًا ببطولة إفريقيا.. 13 لاعبًا بالأهلي يدخلون التاريخ للمرة الأولى

صدى البلد

بعد الفوز بدوري الأبطال للمرة الحادية عشرة، واصل رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تصدره لقائمة الأكثر فوزًا بدوري الأبطال من لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي هذا الموسم 2022-2023.

وأسهم للمرة الخامسة في الفوز بلقب دوري الأبطال، حيث شارك في الفوز باللقب 2012، و2013، وفي 2019-2020، و2020-2021، والموسم الحالي 2022-2023.

وأسهم في الحصول على اللقب ثلاث مرات كل من: محمد الشناوى، وعلي لطفي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، وعلي معلول، وحمدي فتحي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، ومحمود كهربا، مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2022-2023.

وأسهم في تحقيق اللقب مرتين كل من: محمود متولي موسمي 2019-2020، و2022-2023، وطاهر محمد طاهر، ومحمد شريف، وأكرم توفيق موسمي 2020-2021، و2022-2023، وأيمن أشرف موسمي 2019-2020، و2020-2021.

بينما أسهم في تحقيق اللقب مرة واحدة كل من: محمد عبد المنعم، وخالد عبد الفتاح، ومروان عطية، وأحمد نبيل كوكا، وأحمد قندوسي، وأحمد عبد القادر، وبرونو سافيو، وبيرسي تاو، وحسام حسن، وشادي حسين، ومحمد أشرف، ورأفت خليل، ومصطفى شوبير في الموسم الحالي 2022-2023.
 

بدوري الأبطال رامي ربيعه الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي بالنادي الأهلي محمد الشناوي

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