مصطفى شوبير: دور محمد صلاح لا غنى عنه ويستحق ما وصل إليه

أكد مصطفى شوبير حارس منتخب مصر على دور محمد صلاح قائد الفراعنة في غرفة الملابس وفي الملعب مشيرا إلى أن دوره لا غنى عنه.

وأضاف شوبير خلال تصريحات: محمد صلاح يستحق كل كلمه وكل ما وصل إليه خلال مشواره ودائما ملتزم ويشجعنا على الالتزام مثله.

وأوضح : أول واحد في الجيم وأول واحد يستيقظ ويفطر ويجعلنا جميعا نريد أن نكون مثله ونسير على نفس طريقه وترغب في السير على طريقه

وواصل : أشكر محمد صلاح بالنيابة عن الشعب المصري كله، واشكره على كل نصيحة أعطاها لي، هو انسان رائع وأسطورة بيننا ونتمنى تحقيق إنجاز مميز في كأس العالم.

احتراف مصطفى شوبير بعد كأس العالم

في سياق أخر كشف الإعلامي خالد الغندور أن إدارة الأهلي لم تتلقَّ حتى الآن أي عرض رسمي للتعاقد مع الحارس مصطفى شوبير خلال فترة الانتقالات الحالية، رغم ما تردّد مؤخرًا بشأن إرسال عدد من الأندية الأوروبية عروضًا رسمية للحصول على خدماته.

وأوضح “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور أن الأهلي لا يُمانع احتراف مصطفى شوبير في أوروبا، تقديرًا لإمكانيات الحارس ورغبته في خوض تجربة جديدة، إلا أن موافقة النادي تبقى مشروطة بوصول عرض رسمي يليق باللاعب والنادي من الناحيتين الفنية والمالية.

وأضاف أن جميع الأحاديث المُتداولة حتى الآن لم ترتقِ إلى مرحلة المفاوضات الرسمية، مؤكدًا أن إدارة الأهلي ستقوم بدراسة أي عرض يصل بشكل جدّي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل الحارس خلال الفترة المقبلة.